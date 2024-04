SES-AM enfatiza: Exercícios físicos são cruciais na prevenção do câncer de próstata

Os exercícios físicos regulares são fundamentais para a manutenção da saúde e prevenção de diversas doenças, incluindo o câncer de próstata. O alerta é da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), que destaca a importância da prática de atividades físicas para reduzir o risco de desenvolvimento da doença.





De acordo com o Ministério da Saúde, trata-se do segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, em todas as regiões do país, atrás somente do de pele.

A doença se desenvolve quando as células da próstata se multiplicam anormalmente e formam um tumor. Os sintomas podem demorar a se manifestar, mas, em geral, são dificuldade de urinar, sangue ao urinar ou ejacular, insuficiência renal e dor óssea. A doença pode se espalhar para outros locais do corpo, em processo de metástase, podendo levar a óbito.

Segundo o urologista Giuseppe Figliuolo, da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), estudos epidemiológicos evidenciam, com bastante clareza, que a obesidade e o sedentarismo são fatores de risco para a doença. O especialista ressalta a importância da atividade física na prevenção à doença.

“A atividade física regular é um dos fatores de proteção contra o câncer de próstata. O ideal é que os homens se esforcem para ter hábitos saudáveis e tenham uma rotina que prioriza a saúde”, pontua.

O médico explica, ainda, que a prática de exercícios físicos ajuda no fortalecimento do sistema de defesa da pessoa e na redução da inflamação crônica no corpo. Além disso, também pode melhorar a saúde metabólica.

Para que haja de fato uma redução do risco de câncer de próstata, deve-se também ter uma boa alimentação. O especialista comenta os benefícios desses comportamentos para o paciente. “A prática de atividade física, em conjunto com uma boa alimentação, diminui a chance de ter câncer de próstata e traz mais qualidade de vida para os homens”, reforça.