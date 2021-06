SES-AM exibe luzes vermelhas em alusão ao mês de doação de sangue

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) recebeu, neste mês, a iluminação vermelha em alusão ao “Junho Vermelho”, para ressaltar a importância da doação de sangue e a conscientização para a população.

A campanha Junho Vermelho foi criada em 2015 pelo Ministério da Saúde (MS), sendo estendida para todo o país, e busca o envolvimento de toda a população, visando não só aumentar o número de doações em junho, mas intensificar durante todo o ano a cultura da doação de sangue em todo o Amazonas.

De acordo com o secretário de saúde interino, Silvio Romano, a ação é para enfatizar que a empatia com o próximo vai além de apenas um gesto. “Dar sangue é um ato de amor ao próximo. Doar sangue é doar vida”, disse.

O Hospital Pronto Socorro (HPS) João Lúcio também aderiu às luzes em tom vermelho.

Doação – Para quem deseja doar, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) localizada na avenida Constantino Nery, 4.397, Chapada, região centro-sul da capital, está atendendo de segunda a sábado, das 7h às 18h.

O doador precisa ter entre 16 e 60 anos, pesar mais de 50 quilos e estar com boa saúde. Menores de 18 anos só podem doar com a presença dos pais ou responsável legal. É preciso estar bem alimentado e portar documento de identidade com foto.