Setemp abre inscrição para 120 vagas em cursos de qualificação

O Governo do Amazonas abre nesta quarta-feira (29/09) as inscrições para 120 vagas de cursos de qualificação para a população. As formações são oferecidas por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), em parceria com Instituto Amazonense do Bem Estar Social e Profissional (Iebesp).

Os interessados devem efetuar a inscrição por meio do Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), mediante formulário disponível no site, para os cursos de Leitura e Interpretação de Componentes Eletrônicos (60 vagas), Eletrônica Básica (30 vagas), Treinamento Básico Operacional – TBO (30 vagas). As aulas acontecerão de forma presencial na sede da Setemp, localizada na avenida Djalma Batista, 1.018, bairro Chapada, e iniciarão no dia 4 de outubro, pela manhã e à tarde.

É importante que os candidatos preencham o formulário com atenção e se certifiquem de que todos os pré-requisitos estejam corretos. É necessário fornecer dados como número do RG, CPF e comprovante de residência, e ter Ensino Médio completo. Ao término do processo, é preciso aceitar os termos de informações.

Conforme a titular da Setemp, Neila Azrak, o intuito dos cursos é incentivar o crescimento profissional dos cidadãos e ampliar as possibilidades no mercado de trabalho. “Sabemos da necessidade de estarmos preparados para o mercado profissional. Com o apoio do Governo do Amazonas, muitos serão beneficiados com esse projeto”, disse.

A lista com os nomes dos candidatos selecionados nos cursos será divulgada nesta quinta-feira (30/09), no Portal do Trabalhador.

Qualificação – Durante este ano, a Setemp, órgão que administra o Sine Amazonas, já ofertou cerca de 1.710 vagas para cursos de qualificação, por meio de parcerias firmadas com instituições que buscam qualificar os cidadãos para garantir uma vaga no mercado de trabalho.