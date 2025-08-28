Sexta edição da ‘Nota Premiada Manaus’ distribui R$ 200 mil em prêmios

A Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef), realizou, nesta quinta-feira, 28/8, a sexta premiação de 2025 da campanha “Nota Premiada Manaus”, que contemplou 27 ganhadores e mais 27 instituições sociais indicadas por eles. No total, foram distribuídos R$ 200 mil em prêmios.





A lista completa dos contemplados pode ser conferida no site oficial da campanha: notapremiada.manaus.am.gov.br

O evento foi conduzido pelo coordenador em exercício do Grupo de Educação Fiscal da Semef, Francisco Moreira, que destacou a relevância da iniciativa para o município. “Ao solicitar sua nota com CPF, além de contribuir com a nossa cidade, o cidadão ainda pode concorrer a prêmios mensais de até R$ 30 mil, além do prêmio especial de R$ 100 mil no fim do ano. Ainda pode indicar uma instituição social de sua preferência para receber o prêmio social de igual valor”, ressaltou Moreira.

Ganhadores

Entre os contemplados desta edição, o destaque foi o servidor público Airton Gomes da Silva, ganhador do prêmio principal de R$ 30 mil. Ele indicou a entidade O Coração do Pai para receber a premiação social no mesmo valor.

“Quero declarar a satisfação de participar dessa campanha da Prefeitura de Manaus e, ao mesmo tempo, incentivar as pessoas a também fazerem seu papel de cidadão exigindo sua nota fiscal de serviço. Eu mesmo sempre solicito minhas notas, quando realizo serviços médicos e de manutenção do meu veículo”, afirmou Airton.

O fundador da instituição beneficiada, Barry Hall, esteve presente para receber o prêmio e ressaltou a importância do apoio financeiro. “Nosso prazer e privilégio é acolher crianças e adolescentes resgatados pelas autoridades em situação de risco pessoal. Temos muitas necessidades e essa verba é uma ajuda muito grande para o nosso trabalho. A campanha ‘Nota Premiada’ está de parabéns por dar essa oportunidade às pessoas de ajudarem instituições sociais de Manaus”, destacou.

Como participar

Para participar da campanha, o contribuinte deve se cadastrar no site oficial (notapremiada.manaus.am.gov.br ) e solicitar a inclusão do CPF na Nota Fiscal de Serviços, que deve ser exigida em estabelecimentos prestadores de serviços como escolas, cursinhos, clínicas médicas, academias de ginástica, cinemas, salões de beleza, oficinas mecânicas, entre outros.