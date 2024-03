Shopping de Manaus recebe Feira Pet com entrada gratuita neste sábado (23)

Vermifugação, vacinação, corte de unha, limpeza de orelha e consulta com médico veterinário serão os serviços oferecidos na 2ª Feira Pet, que acontecerá neste sábado, 23/03, das 13h às 17h, no espaço Lifestyle do Shopping Manaus ViaNorte, localizado na Av. Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, bairro Monte das Oliveiras – Zona Norte da capital.





A ação é realizada pela Associação Teka e Blue Pró Animal, organização sem fins lucrativos, que atua há mais de um ano em prol de condições dignas para animais em situação de rua. O objetivo é promover o acesso a serviços básicos de saúde e bem-estar para pets.

A consulta com médico veterinário e a vacinação viral (V8 e V3) terá o valor de R$ 50, enquanto a dose antirrábica será R$ 40. O público ainda terá à disposição serviços de vermifugação e corte de unha, ambos os serviços por R$ 10.

Gláucia Paiva, uma das organizadoras do evento, ressalta que uma das novidades é a limpeza de orelha, um cuidado essencial saindo pelo valor de R$ 10. “Muitos pets têm suas orelhas sujas e o tutor pode nem saber que precisa limpá-las, ou ainda não sabe como”, afirma.

“Gato, cachorro, porquinho-da-índia, coelho e outros pets serão muito bem-vindos na Feira. Vamos dar dicas e atender com amor e carinho”, complementa Gláucia Paiva.

Além dos serviços essenciais, serão colocados para adoção 40 cães e gatos, incluindo filhotes e adultos.

“O Shopping Manaus ViaNorte tem muito prazer e honra em receber um evento tão especial quanto a Feira Pet, organizado por pessoas apaixonadas pela causa animal”, diz Vinicius Teixeira, gerente de marketing.

Sobre a Associação Teka e Blue

A Teka e Blue é uma organização social civil sem fins lucrativos voltada à causa animal e luta pelos direitos, bem estar, proteção e defesa dos animais em situação de rua e vulnerabilidade. Pensada e projetada há mais de um ano, tem por objetivo retirar o maior número possível de animais das ruas, dar tratamento adequado e integrá-los a famílias que lhes deem amor, carinho e uma vida digna. Para doações, acesse o site www.associacaotekaeblue.org.br ou envie uma mensagem para o WhatsApp (92) 98126-3106.

Sobre o Shopping Manaus ViaNorte

Administrado pela Alqia, antiga Saphyr Shopping Centers, o Shopping Manaus ViaNorte reúne tudo em um só lugar. Com mais de 60 mil m², o centro de compras abriga mais de 70 lojas, incluindo grandes marcas como Havan, Riachuelo, Chili Beans, Info Store e Cacau Show.

Dispondo de localização estratégica na Zona Norte da cidade, o centro de compras recebe mais de 550 mil pessoas todos os meses e possui parceria direta com o Instituto Mãos que Criam Artes, uma organização que desenvolve eventos e ações de assistência para mulheres acometidas de câncer e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Saiba mais em www.shoppingmanausvianorte.com.br.