Shopping Ponta Negra estende horário de funcionamento, a partir desta sexta-feira

Com o objetivo de oferecer maior comodidade aos consumidores e contribuir para que os lojistas aproveitem ao máximo a oportunidade de vendas nesse período, o Shopping Ponta Negra informa que, a partir desta sexta-feira (11 de dezembro), estenderá seu horário de funcionamento facultativo até às 23h.

Neste domingo (13), todas as operações do empreendimento irão operar das 12h às 22h. Na segunda (14), o Shopping Ponta Negra volta a funcionar a partir das 10h até às 23h. E, a partir da quinta-feira (17), seguirá com horário facultativo até às 24h, sendo que no domingo (20), será das 10h às 23h.

No dia 23, o centro de compras funcionará das 9h às 24h, enquanto na véspera de Natal (24) será das 9h às 18h. No dia 25 dezembro, as lojas não abrirão. O funcionamento será facultativo para as operações de alimentação e lazer. No dia 31, o Shopping Ponta Negra irá funcionar de 10h às 18h. E, no dia 1°, as lojas não abrirão. O funcionamento será facultativo para as operações de alimentação e lazer.