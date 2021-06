Shopping Ponta Negra recebe etapa Semifinal do Concurso Miss Plus Size 2021

O Shopping Ponta Negra recebe neste domingo (04) a etapa semifinal do Concurso Miss Plus Size 2021. O evento acontece a partir das 16h, no segundo piso (L2), e vai reunir 24 candidatas, que disputarão as faixas de Miss Fashion e Elegância.

A coordenadora de marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, ressalta que o concurso tem um papel muito importante ao enaltecer a beleza feminina, independente de padrões de corpos. “Estamos muito felizes de mais uma vez sediar uma das etapas do concurso”, destacou.

Nesta etapa, as 24 candidatas do concurso irão desfilar com trajes inspirados nas Ilhas Gregas. Uma banca julgadora formada por nove profissionais com grande experiência em diferentes segmentos farão a escolha das duas finalistas.

O coordenador do concurso, Fernando Salignac, explica que as escolhidas nos critérios Fashion e Elegância serão conhecidas apenas na grande final do Miss Plus Size 2021, previsto para acontecer na segunda semana do mês de agosto. A vencedora irá representar o Amazonas no Miss Plus Size Brasil.

O evento, assim como todas as ações do Shopping Ponta Negra seguem todos os protocolos de prevenção contra o coronavírus. Na entrada, é medida a temperatura de quem acessa o shopping. Totens com álcool em gel são disponibilizados para o público nas áreas comuns e nas lojas. O uso de máscaras de proteção é obrigatório. O distanciamento social também é observado, assim como o limite de público.