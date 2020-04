Sikêra Jr. está com coronavírus: “Não subestimem como eu fiz”

O apresentador Sikêra Jr., que comanda o Alerta Nacional, na RedeTV!, informou que testou positivo para o coronavírus. Durante o noticiário, ele avisou aos telespectadores sobre a doença e desmentiu que estava com os pulmões comprometidos por conta da Covid-19.

“É uma surpresa, né? A gente acha que só pega fogo na casa do vizinho. E a vida me deu essa lição. A gente não acredita enquanto não acontece com a gente, né? Enquanto acontece com o nosso vizinho, normal. Mas quando acontece conosco, a história é outra. E é isso. Estou aqui, apesar de tanta especulação”, afirmou.

Sikêra pediu ainda para que as pessoas não subestimem o coronavírus, como ele mesmo fez durante várias edições do Alerta Nacional. “Não subestime o coronavírus, como eu fiz, é mais sério do que eu imaginava. Agora estou bem, estou bem acompanhado. Estou tomando a medicação, seguindo à risca o que eles me orientaram. Pedi a Deus para que eu passe por essa. É um vírus longo, e a Ciência está brigando para conseguir uma fórmula nova”, afirmou.