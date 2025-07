Sindicato firma acordo com a Philco para assegurar direitos de trabalhadores demitidos

O Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas firmou um acordo com a Philco para assegurar os direitos dos 860 trabalhadores recentemente desligados da fábrica localizada no Polo Industrial de Manaus. Além de garantir o que já estava previsto na Convenção Coletiva da categoria, o acordo incluiu benefícios adicionais para apoiar os profissionais nesse momento de transição.





Entre os pontos acertados estão a continuidade do plano de saúde após o desligamento, a entrega de cestas básicas, fornecimento de cartão alimentação por um período determinado e a garantia de prioridade na recontratação desses trabalhadores, conforme a empresa volte a se estabilizar nos setores produtivo e comercial.

Segundo Valdemir Santana, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, a Philco comunicou a entidade sindical sobre as demissões, respeitando o que havia sido estabelecido em convenção. Ele também destacou que outras empresas da região demonstraram interesse nos profissionais desligados, e alguns já foram recontratados.

“Empresas dos setores de ar-condicionado, televisores e micro-ondas demonstraram interesse e contrataram parte desses trabalhadores. Enquanto isso, concorrentes diretas da Philco, que também fabricam TVs, mantiveram seus quadros, o que mostra que a justificativa de queda nas vendas é questionável”, comentou Valdemir.

O dirigente sindical ressaltou que o caso da Philco é isolado, considerando o bom momento do Polo Industrial de Manaus. Ele lembra que o número de empregos na região tem batido recordes, e que segmentos como ar-condicionado e micro-ondas seguem em crescimento, enquanto o de TVs permanece estável, segundo consultorias de mercado.

“O Polo está em expansão. Em 2022, eram 96 mil trabalhadores, e hoje já são 132 mil. O sindicato continuará acompanhando de perto o desdobramento desse processo com a Philco, atento às movimentações do Polo Industrial, e reforçando a importância de políticas públicas e decisões econômicas que coloquem o trabalhador no centro das prioridades”, concluiu.

Fonte: cnmcut.org.br