Sine Amazonas suspende atendimento presencial nesta quinta-feira, 22

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão responsável pela administração do Sistema Nacional de Emprego do Amazonas (Sine Amazonas), informa que o atendimento presencial será suspenso nesta quinta-feira (22/12).

O motivo da suspensão é a realização de um treinamento com os servidores do Sine Amazonas e os colaboradores que estão alocados nos postos de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), visando a melhoria nos serviços de orientação da Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego.

A capacitação vai acontecer na própria Secretaria e é uma solicitação do Ministério do Trabalho. De acordo com o titular da Setemp, André Mota, esse é um momento importante para o preparo dos servidores.

“Esse treinamento serve para contribuir com a melhoria do nosso atendimento, pois buscamos sempre estar alinhados, prontos para receber o cidadão e ajudá-los nas demandas referentes aos nossos serviços”, disse.

O Sine Amazonas retorna com as atividades na sexta-feira (23/12), das 8h às 14h e está localizado na Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018.