Sine Manaus oferta 144 vagas de emprego nesta segunda-feira, 27/2

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 144 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 27/2, de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

A Semtepi informa que o atendimento no posto do shopping Phelippe Daou foi reduzido em virtude de reforma no espaço, e orienta os cidadãos a comparecerem, preferencialmente, ao posto da avenida Constantino Nery.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas Novas – 16

2 vagas – Montador – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – efetuar montagem de equipamentos de informática, bem como equipamentos auxiliares de acordo com modelo, especificações, instruções e peças do conjunto a ser produzido; analisar possíveis defeitos através de instrumentos de medição; executar testes de verificação e finais para comprovar a qualidade do produto e o pleno funcionamento.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Copeiro de Hospital

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – serviços de copa e auxílio à nutricionistas para entrega de refeições baseadas em dietas para pacientes em hospitais.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar alimentos sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida; inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios; auxiliar na requisição de material necessário para a preparação dos alimentos; coordenar atividades da cozinha.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no preparo das refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem das bandejas e talheres; auxiliar no serviço de copeiragem em geral e na montagem dos balcões térmicos.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-12 e NR-35;

Atividades – operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações; realizar testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento sobre serviços relacionados a atendimento e restaurante;

Atividades – recepcionar e atender os clientes; lançar as comandas no sistema; realizar a higienização de pratos, copos e talheres; montar e desmontar o buffet.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 24

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de limpeza e conservação em geral e rotinas previamente estabelecidas.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – atuar na limpeza e organização.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Escritório – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática básica;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística. Atender fornecedores e clientes, fornecer e receber informações sobre produtos, serviços e documentos variados. Atuar na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Designer Gráfico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – conceber e desenvolver obras de arte e projetos de design gráfico; elaborar e executar projetos de restauração e conservação preventiva de bens culturais móveis e integrados; realizar pesquisas, elaborar propostas e divulgar suas obras de arte, produtos e serviços.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Tarumã ou adjacências;

Atividades – preparar bolos, cookies, tortas e salgados, seguindo receitas tradicionais e modernas conforme padrão da empresa; criar sobremesas para renovar cardápios; decorar os doces de forma atrativa; monitorar estoques de ingredientes de panificação; solicitar produtos para o setor de compras, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Tarumã ou adjacências;

Atividades – preparar pratos, lanches e salgados; separar os alimentos para o cardápio do dia; higienizar, fatiar carnes ou outros componentes; refogar, assar, fritar e temperar alimentos, zelando pela qualidade, sabor, aroma e apresentação dos pratos; fazer a higienização do local, dos pratos, talheres, panelas, mesas, balcões, cubas e maquinário; organizar o local de estocagem dos produtos e material de limpeza, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cabeleireiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e material de trabalho próprio;

Atividades – fazer cortes, escovas, aplicação de cremes, químicas e tinturas; realizar terapia capilar, aplicação de produtos químicos para ondular, alisar ou colorir cabelos.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no município de Manacapuru;

Atividades – entender as necessidades dos clientes para oferecer as melhores soluções, aumentando os resultados da equipe de vendas.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ser dinâmico, comunicativo e resiliente, saber trabalhar em equipe e com meta, ter disposição para caminhar no sol e deslocar-se pela cidade;

Atividades – estudar o mercado, identificando as tendências e as necessidades do cliente ou do público alvo de um negócio/empresa.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades dos bairros Cidade Nova, Zumbi e Lírio do Vale;

Atividades – organizar os produtos nas redes de supermercados e comércio, realizar ponto de venda, verificar a rotatividade e validade dos produtos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades dos bairros Cidade Nova, Zumbi e Lírio do Vale;

Atividades – fazer abertura e fechamento de caixa, processar e receber pagamento e emitir notas fiscais.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades dos bairros Cidade Nova, Zumbi e Lírio do Vale;

Atividades – atendimento; cortes normais e especiais; realizar limpeza no setor.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mestre de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – liderar equipes de trabalhadores da construção civil em canteiros; controlar equipamentos e materiais, inspecionar qualidade de matérias-primas utilizadas e administrar cronograma de obras.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Açougue

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer atendimento ao cliente e fornecer orientação sobre carnes, adquirindo habilidade no preparo; ajudar o açougueiro no corte de carne, separação e desossa.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar serviços de limpeza e conservação em geral e rotinas previamente estabelecidas.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Recursos Humanos

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração, recursos humanos ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em folha de pagamento, VR e VT;

Atividades – registro e monitoramentos de contratos, exames médicos, admissionais, demissionais e periódicos; tarefas relacionadas à organização e controle de RH; controle de hora extra e organização de contratos, entre outras atividades relacionadas ao setor de Departamento Pessoal.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria –11

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir em bairros próximos à empresa;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Técnico de Panificação

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar produção de pães, massas, pizzas e salgados de maneira artesanal e industrializada. Organizar a área de trabalho e matéria-prima nas produções e executar práticas de manipulação de alimentos.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em manutenção predial, elétrica, civil e hidráulica; ter cursos relacionados à manutenção predial, NR-10 e NR-35; residir nos bairros adjacentes ao bairro Santo Agostinho;

Atividades – executar serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva na parte civil de rede elétrica, hidráulica, hidro sanitária, pintura, carpintaria, marcenaria, serralheria, alvenaria e refrigeração; identificar e localizar problemas nas unidades com vistorias constantes em elétrica, hidráulica, pisos, paredes e revestimento, executando os reparos necessários.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino técnico em elétrica, eletrotécnica, eletrônica, automação industrial ou mecânica Completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter as 4 doses da vacina da Covid-19 e demais vacinas atualizadas;

Atividades – atuar nas atividades de manutenção mecânica, montando e desmontando máquinas, equipamentos, tubulações e dispositivos; controlar, reparar e substituir peças e dispositivos, visando o perfeito funcionamento dos equipamentos e sistemas, para prolongamento de sua vida útil; realizar manutenções preventivas, análises, inspeções, medições e lubrificação periódica, visando garantir o funcionamento adequado dos equipamentos, instalações e estruturas.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Recursos humanos

Escolaridade – ensino superior completo em ciências contábeis, administração, psicologia, recursos humanos ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área de gestão de pessoas em posição generalista, vivência em atividades de DHO (desenvolvimento humano e organizacional) e conhecimento em legislação trabalhista e previdenciária;

Atividades – responsável por acompanhar as atividades de administração de pessoal (fopag, benefícios, férias, ponto, VT e VR) e interação com escritório de Departamento Pessoal e Contabilidade; promover a atração, desenvolvimento e retenção dos colaboradores, através das atividades de seleção, treinamento e programas específicos da área.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de operador de empilhadeira atualizado e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – responsável por manusear, transportar, movimentar e armazenar cargas, materiais e produtos preestabelecidos pela empresa, por meio da condução de empilhadeira. Zelar pelas boas condições do transporte, garantindo seu uso com segurança.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 93

1 vaga – Professor de Língua Inglesa

Escolaridade – ensino superior em língua inglesa completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – estimular o estudante para que aprenda de forma ativa, ou seja, com verdadeiro interesse pelo aprendizado; incentivar essa dedicação para que o aluno se exponha de maneira natural ao idioma.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Montador de Esquadria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar montagem, instalação, manutenção e acabamento de esquadrias de alumínio, madeiras, entre outros materiais.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter certificado de capacidade técnica como operador de escavadeira hidráulica, Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade, as 4 doses da vacina contra Covid-19, Sarampo, Tétano, Febre Amarela e H1N1;

Atividades – operar máquinas em obras, realizar demolições, escavações, carregamento de caçambas e terraplenagem em solos. Verificar condições dos acessórios e funcionamento do sistema hidráulico e elétrico.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista Veicular

Escolaridade – ensino médio ou técnico em elétrica ou mecânica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com as marcas Scania, Volvo e Mercedes, cursos na área e residir no bairro Aleixo ou adjacências. Desejável ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – planejar serviços de instalação e manutenção eletroeletrônicos em veículos, estabelecendo cronogramas e estimando prazos. Instalar sistemas e componentes eletroeletrônicos em veículos, interpretando e corrigindo esquemas, conectando cabos aos equipamentos e acessórios e testando o funcionamento de máquinas, equipamentos e sistemas para operação. Realizar manutenções preventiva, preditiva e corretiva, inspecionando visualmente máquinas e equipamentos, diagnosticando defeitos eletroeletrônicos, desmontando, reparando, lubrificando, substituindo e montando componentes, ajustando componentes e peças e simulando o funcionamento de componentes e equipamentos. Elaborar documentação técnica, realizar com qualidade as instalações eletroeletrônicas e cumprir normas de segurança, meio ambiente e saúde.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-35 e disponibilidade para viagens;

Atividades – realizar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos, analisar as necessidades de troca e regulagem, montar sistemas e aplicar testes de funcionamento.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Contábil

Escolaridade – ensino superior cursando ou completo em ciências contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no sistema Sankhya;

Atividades – organizar documentos e efetuar sua classificação contábil; gerar lançamentos contábeis, auxiliar na apuração dos impostos, conciliar contas e preenchimento de guias de recolhimento e solicitações.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cartão de vacina atualizado com todas as doses da Covid-19;

Atividades – atendimento telefônico, suporte administrativo e organização de arquivos.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cartão de vacina atualizado com todas as doses da Covid-19;

Atividades – executar serviços de troca, reposição, conserto, montagem e desmontagem de pneus, câmaras e demais determinados pela chefia; lubrificação de veículos e equipamentos pertencentes à frota municipal; lavagem dos veículos e equipamentos; executar outras tarefas afins.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Comprador

Escolaridade – ensino superior completo em contabilidade, gestão de recursos humanos, administração ou ciências contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no ramo farmacêutico;

Atividades – analisar compra de materiais, equipamentos, matérias-primas e serviços; realizar cotação e negociação com fornecedores, emitir pedidos e acompanhar o fluxo de entrega para cumprimento de todas as condições negociadas.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo em contabilidade, gestão de recursos humanos, administração ou ciências contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no ramo farmacêutico;

Atividades – atuar na apuração e declaração de impostos diretos e indiretos, realizar escrituração fiscal, atender fiscalizações e participar da análise dos procedimentos fiscais da empresa.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com material de construção e curso de informática básico/avançado ou pacote Office;

Atividades – atender clientes presencialmente e via telefone; processar e gerenciar pedidos de clientes; processar vendas à vista ou à prazo; cadastra clientes; promover os serviços da empresa; participar da análise de relatórios; prospectar e administrar carteira de clientes; organizar a área de vendas, repor mercadorias, participar de inventário, fazer pós venda e acompanhar as vendas realizadas do início ao fim.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Babá

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – apresentar carta de recomendação do último emprego;

Atividades – cuidar de bebês e crianças, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer. Acompanhar horários dos medicamentos, alimentação, escola e banho. Realizar atividades que estimulam o desenvolvimento físico, emocional e motor da criança, viagens e consultas médicas.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – alimentação de produção, armazenamento de produtos acabados em estoque e demais atividades da função.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Servente de Obras – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar tarefas manuais simples para auxiliar na edificação e reforma de construção civil; auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Manutenção de Estradas

Escolaridade – ensino técnico em edificações ou estradas completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em manutenção de estradas não pavimentadas ou serviços de terraplanagem; conhecimento em leituras e interpretação de projetos, cursos de pacote Office, Autocad e Project;

Atividades – planejar e implantar projetos de estradas, pontes e viadutos; manutenção de vias terrestres; auxiliar na supervisão de canteiros de obras; elaborar levantamento topográfico e realizar demarcações de terrenos.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Automação e Instrumentação

Escolaridade – ensino técnico em instrumentação, automação ou eletroeletrônica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CFT ativo e cursos de NR-12, NR-10, pacote Office e SEP atualizados;

Atividades – fazer instalações e manutenção de painéis elétricos e de redes industriais (como a Ethernet); parametrizar inversores de frequência, soft-starters, transmissores, relés e multimedidores; executar manutenções corretivas elétricas, preditivas e programadas.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Planejador de Manutenção PL

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em escala de 5×2 e curso de pacote Office;

Atividades – realizar programação de manutenção corretiva, preventiva, preditiva e de rotina; controle de reforma de componentes; ter conhecimentos em gestão de peças, aprovisionamento de matérias, abertura e fechamentos de ordem de serviços e suportes administrativos.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atendimento telefônico, suporte administrativo e organização de arquivos.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em segurança do trabalho completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cartão de vacina atualizado com as 4 doses da Covid-19 e Sarampo, Tétano, Febre Amarela e H1N1;

Atividades – elaborar e orientar atividades de segurança do trabalho e preservação física dos funcionários; inspecionar equipamentos e condições de trabalho; investigar e analisar causas de acidentes para eliminar riscos; realizar palestras e DDS diários; participar de reuniões.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente Técnico Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino técnico em mecânica ou automação completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-33; NR-35, Metrologia, Leitura de Desenho Técnico Mecânico, Mecânico de Usinagem; curso básico em Sistema Pneumático e Hidráulico; ter habilidades em Máquinas de Usinagem e CNC (Fanuc, Okuma, Mitsubishi e Siemens, Prensas e Robôs); ter conhecimentos básicos em sensores e suas funções (PNP/NPN); no mínimo 2 doses da vacina da Covid-19;

Atividades – efetuar as inspeções de rotina de equipamentos vitais e específicos de máquinas; realizar manutenção corretiva, preventiva de máquinas e equipamentos; utilizar ferramentas e instrumentos de aferição compatíveis com cada tipo de serviço (paquímetro, micrômetro, apalpadores e outros); executar trabalhos de limpeza e conservação dos equipamentos, aplicação de melhorias em máquinas, equipamentos e setorial.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

7 vagas – Eletricista de Linha Viva

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de linha viva, NR-10, NR-35 e SEP; disponibilidade para viajar;

Atividades – atuar com redes de distribuição de energia elétrica de baixa e média tensão.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista Operador Munck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de direção defensiva e operador de caminhão munck; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar cargas, transporte e descarga de materiais pesados, garantir o zelo e a conservação do veículo e do munck.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

30 vagas – Consultor de Vendas – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de informática básica e pacote Office; ter experiência com público e no mínimo 50 MB de internet para realização de teletrabalho;

Atividades – realizar oferta e venda de planos; levantar as necessidades do cliente, identificar os problemas, propor soluções, implantar e viabilizar o projeto de acordo com cada profissional ou empresa que atender, e fazer avaliação.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental ou médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos existentes; auxiliar no preparo das refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem das bandejas e talheres.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro São Jorge ou adjacências (Santo Antônio, Vila da Prata, Compensa I, Chapada e Dom Pedro); ter disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área;

Atividades – planejar atividades de manutenção, avaliando condições de funcionamento e desempenho de máquinas e equipamentos; lubrificar máquinas, componentes e ferramentas; documentar informações técnicas; fazer a manutenção preventiva e corretiva em máquinas e equipamentos como betoneiras, marteletes, compactadores, elevadores de obras e automação; manutenção em equipamentos industriais e pneumáticos.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Secretário de Diretoria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer digitação de atas (reuniões de diretoria e plenária); elaboração de memorandos e agenda presidencial, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – serviços de jardinagem, poda, plantio, irrigação e limpeza externa.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo em administração ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por realizar processos como admissão e demissão de funcionários; auxiliar na administração de pessoal com folha de pagamento, rescisão e folha de ponto; preencher guias trabalhistas (Guia de Recolhimento do FGTS), entre outras atividades correlatas.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35 atualizados; ter experiência com instalações de bomba em poços artesianos;

Atividades – instalação de sistemas elétricos; manutenção preventiva e

Corretiva.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Sondador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – perfuração de poços, sondagem e coleta de amostra em poços artesianos.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na manutenção de poços artesianos.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – organização, planejamento, comando, objetividade, assertividade, sociabilidade, persistência, dinâmico e relacionamento interpessoal;

Atividades – planejar, organizar e gerenciar demandas administrativas estratégicas da empresa, deixando-a apta a contratar serviços de saúde. Planejar, organizar e gerenciar esquemas organizacionais a serem executados pelo técnico administrativo, assessorias e sócios.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Tarumã ou proximidades;

Atividades – realizar limpeza das dependências da empresa; remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repor materiais.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Processos Químicos e Petroquímicos

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Tarumã ou proximidades;

Atividades – manipulação de produtos químicos e matéria-prima.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – avaliar e dimensionar locais para instalação de equipamentos de refrigeração, calefação e ar-condicionado. Especificar materiais e acessórios e instalar equipamentos de refrigeração e ventilação. Instalar ramais de dutos, montar tubulações de refrigeração e aplicar vácuo em sistemas de refrigeração.

Disponível até 27/02/2023 ou encerramento da vaga.