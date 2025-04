Sine Manaus oferta 186 vagas de emprego nesta terça–feira (22)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 186 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça–feira, 22/4, de 8h às 14h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.





Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373–A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 99

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Armando Mendes, Japiim, Petrópolis e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer a limpeza das dependências da empresa, utilizando–se de material e equipamento específico; remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspira detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repõe materiais.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Armando Mendes, Japiim, Petrópolis e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer a limpeza das dependências da empresa, utilizando–se de material e equipamento específico; remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspira detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repõe materiais.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga

25 vagas – Auxiliar de Restaurante

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – vaga destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; O candidato precisará morar em Belo Horizonte, Rio de Janeiro ou Salvador, disponibilidade para escala 6×1 e documentação completa;

Atividades – auxiliar nos serviços de pré-preparo, preparo, processamento de alimentos, montagem de pratos e embalagens; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente; dar suporte no atendimento ao cliente.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga

25 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – vaga destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato precisará morar em Belo Horizonte, Rio de Janeiro ou Salvador, disponibilidade para escala 6×1 e documentação completa;

Atividades – auxiliar nos serviços de pré-preparo, preparo, processamento de alimentos, montagem de pratos e embalagens; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga

25 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – vaga destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato precisará morar em Belo Horizonte, Rio de Janeiro ou Salvador, disponibilidade para escala 6×1 e documentação completa;

Atividades – recepcionar os clientes de forma cordial e atenciosa; realizar o atendimento e auxiliar na escolha do cardápio; registrar os pedidos e encaminhá-los à cozinha; auxiliar na montagem e organização das mesas; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção predial em telhado; hidráulica; alvenaria; assentamento de cerâmicas; pintura.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar nas atividades de instalação de ar condicionado, auxiliar na manutenção de ar condicionado.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Técnico em Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em manutenção preventiva e corretiva, instalação de equipamentos de refrigeração, cursos de NR-10, NR-13, NR-15, NR-16, NR-20, NR-33, NR-35, disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar assistência técnica, instalar, realizar manutenção e modernização em aparelhos de climatização e refrigeração, de acordo com normas de segurança e qualidade; orçar serviços e elaborar documentação técnica.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – interpretar desenhos técnicos e projetos de carpintaria; construir e montar formas de madeira para concretagem de estruturas; instalar portas, janelas, forros, rodapés, batentes e demais componentes de madeira; realizar manutenção corretiva e preventiva em estruturas de madeira.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – interpretar plantas, desenhos técnicos e esquemas hidráulicos; instalar tubulações de água fria, quente, esgoto, ventilação, gás e sistemas de incêndio; montar e reparar redes hidráulicas e sanitárias em obras residenciais, comerciais ou industriais; instalar louças, metais sanitários, válvulas, caixas d’água, bombas e outros equipamentos hidráulicos.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Pedreiro de Fachada

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – reparar superfícies e aplicar revestimentos em fachadas; realizar a instalação de elementos decorativos e de proteção em fachadas; assentar cerâmicas, porcelanatos, granitos e outros materiais em paredes externas; trabalhar com andaimes, balancins e plataformas suspensas, conforme normas de segurança.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga

6 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona Oeste e ter documentação completa;

Atividades – atendimento ao cliente.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga

Vagas no Comércio – 2

1 vaga – Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar atendimento ao cliente, faz limpeza do pescado, faz filés, embala, tira espinha e escama.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter habilidade em Excel, PROCH, PROCV e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a pesquisa de mercado e análise dos dados coletados para identificar o potencial de vendas dos produtos e monitorar a performance dos vendedores.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 53

50 vagas – Auxiliar Operacional Setor Industrial

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em Chupinguaia (RO);

Atividades – Pesagem e balança de peças de carne; Transporte de peças de carne para a logística; Lavagem de peças de carne; Auxílio na linha de produção no processo de desossa e cortes de carne.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Extrusora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Filmes Técnicos, Multilayer, Barreras e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – trabalhar com materiais como aço, ferro fundido, alumínio; realizar usinagem para dar forma e acabamento preciso às ferramentas.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 25

4 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso mecânico em refrigeração, conhecimento em manutenção de self, splitão, splits piso de teto, cassete, chiller, bombas, e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração e climatização comercial, respeitando legislações, normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e de segurança.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Motor a Diesel

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Transporte Coletivos Passageiros, Direção Defensiva e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na montagem e desmontagem de máquinas industriais, operação de instrumentos de medição mecânica e ajuste de peças.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (dispensa militar);

Atividades – assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins. Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar estruturas construídas. Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo em Ciências Contábeis;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar rotinas financeiras, conciliações bancárias, contas a pagar e receber, fluxograma financeiro.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Vendas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – captação de novos clientes através de ações externas.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” ou “B” dentro do prazo de validade e documentação completa;

Atividades – vender produtos e serviços em residências e escritórios; planejar e discutir metas e estratégias de venda; contatar, visitar e entrevistar clientes; demonstrar produtos, avaliar o perfil dos clientes e fechar contratos de vendas; orientar, informar e visitar clientes no pós-venda; acompanhar entrega de produtos, requisitar manutenção de produtos.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona Leste ou bairros adjacentes ao Distrito Industrial e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – cortar a grama, podar arbustos e árvores, operar equipamentos como roçadeira e assoprador de folhas, participar de projetos de plantação e paisagismo especial quando considerado necessário, executar a manutenção regular e pequenos reparos nos equipamentos e ferramentas.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Segurança de Trabalho

Escolaridade – cursando ensino superior ou completo em Técnico Segurança do Trabalho;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em Gestão de Documentos, Noções de Meio Ambiente, ISO’s, NR’s, Pacote Office, Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade e documentação completa;

Atividades – atuar na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, além de promover a qualidade de vida no ambiente de trabalho.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Planejamento de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no planejamento das manutenções preventivas e corretivas das seguintes áreas: elétricas, mecânicas, exaustão, climatização, sistema de ar comprimido, entre outros.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em Careiro da Várzea, disponibilidade de horário e documentação completa;

Atividades – recepcionar, acomodar e atender os clientes com cortesia; manter a organização do ambiente de trabalho; gerenciar pedidos dos clientes; realizar tarefas da área conforme necessário.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em Careiro da Várzea, disponibilidade de horário e documentação completa;

Atividades – atuar no manuseio de caixa e controle financeiro; organização da área de trabalho; realizar atividades relacionadas a função.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa;

Atividades – auxiliar nos serviços de alimentação, ajudar outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos; verificar a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizar os riscos de contaminação.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, experiência com cortes de carne, temperos, técnicas de preparo e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar as quantidades de carnes bovinas e suínas, de aves e de peixes, os tipos de acompanhamentos e o volume de carvão, de modo a atender ao cardápio pré-definido e a quantidade de comensais.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter noções de cortes de carne e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – manusear e armazenar carne de forma segura e higiênica; cumprir normas de segurança e higiene alimentar.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – acomodar e atender os clientes com cortesia; servir alimentos e bebidas; gerenciar pedidos dos clientes; realizar atividades conforme demanda.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica, experiência com autopeças e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no recebimento e conferência de mercadorias; armazenamento e organização de peças no estoque; controle de entrada e saída de produtos; realização de inventários periódicos.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em Careiro da Várzea, disponibilidade de horário e documentação completa;

Atividades – gerenciar o estoque de ingredientes e produtos, gestão de equipe e realizar atividades relacionadas a função.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Instalador Técnico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar, manter e reparar sistemas e equipamentos de telecomunicações, como sistemas de telefonia, internet, câmeras de segurança.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 7

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar a limpeza de ambientes internos e externos, manutenção da higiene e conservação, repor papel higiênico, sabonetes e outros suprimentos necessários, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – informática avançada e documentação completa;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprir todo o procedimento necessários; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Produção Multifuncional – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir no bairros ou conjuntos: Armando Mendes, Vila da Felicidade (Ceasa), Mauazinho, Parque Mauá, Jardim Mauá, Colônia Antônio Aleixo, Residencial Santa Marta, Bela Vista, Distrito I ou II, Grande Vitória, Nova Vitória, Gilberto Mestrinho, Novo Reino, Nova Conquista, Nova Floresta, Zumbi, Jorge Teixeira, Monte Sião, Tancredo Neves, Conjunto João Paulo, Conjunto Lula, Puraquequara, Castanheira, Eliza Miranda, Industriário, Nova República, Vila Marinho (Compensa), Tarumã, Lagoa Azul, Compensa III, Santo Agostinho, Cidade de Deus, Fazendinha, Ramal do Brasileirinho, Santa Inês, José Bonifácio, Monte Horebe, Educandos, Crespo, São Lázaro, Colônia Oliveira Machado, Colônia Terra Nova, São José, Planalto, Conjunto Viver Melhor, Colônia Santo Antônio ou Nova Esperança e documentação completa;

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção, organizar a área de serviço, abastecer linhas de produção, alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – executar serviços de limpeza; substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Jovem Aprendiz – Auxiliar de Serviços Gerais – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – executar serviços de limpeza; substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática avançada e documentação completa;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprir todo o procedimento necessários; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios.

Disponível até 22/04/2025 ou encerramento da vaga.