Sine Manaus oferta 333 vagas de emprego nesta segunda-feira

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 333 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 12/9, de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery e no shopping Phelippe Daou.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas Posto Constantino Nery

(Avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul)

Vagas Novas

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em operação de máquina lavadora e tratamento de piso;

Atividades – responsável por executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da empresa, bem como serviços de coleta de resíduos.

Vaga disponível até 13/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com enceradeiras e lavadoras de piso; residir nos seguintes bairros: Jorge Teixeira, Zumbi, São José, Cidade Nova, Japiim, Petrópolis, Betânia ou São Lázaro;

Atividades – realizar a limpeza das dependências da empresa, utilizando materiais e equipamentos específicos; fazer a limpeza de vidros e janelas, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 13/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” e disponibilidade para trabalhar em turnos;

Atividades – realizar emissão de Notas Fiscais eletrônicas de saídas; fazer lançamento de NF de entrada e análise de documentos fiscais; classificar a contabilidade e dialogar com o cliente; organizar a documentação referente à contabilidade da empresa; calcular impostos diversos e verificar impostos retidos; fazer fechamento fiscais, entre outras atividades.

Vaga disponível até 13/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área;

Atividades – operacionalizar projetos de instalações de tubulações; definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações; realizar testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade; proteger as instalações e fazer manutenções em equipamentos e acessórios.

Vaga disponível até 13/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Serventes de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar tarefas auxiliares na construção civil, como escavar valas, transportar e misturar materiais; arrumar e limpar obras; montar e desmontar armações, observando normas, para auxiliar em construção, reformas prediais, entre outros.

Vaga disponível até 13/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Mecânica de Empilhadeiras e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos.

Vaga disponível até 13/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas no Comércio

5 vagas – Atendente de Lanchonete – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; higienização de utensílios.

Vaga disponível até 13/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – efetuar visitas aos possíveis compradores objetivando a oferta de produto ou serviço.

Vaga disponível até 12/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Agência – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e curso de Informática básica atualizado;

Atividades – recepcionar os clientes nas lojas, esclarecendo dúvidas; realizar as vendas de serviços adicionais oferecidos pela empresa, como abertura e fechamento de caixa; conferir e acompanhar as reservas no sistema, de modo a organizar a disponibilidade de veículos; identificar e cadastrar clientes, in loco e no sistema com conferência e verificação de documentos; abrir, alterar, substituir e fechar contratos no sistema; classificar, separar, organizar e encaminhar documentos relativos aos processos de locação aos setores administrativos da loja; abrir ordens de serviços necessárias à disponibilidade de veículos para atendimento e funcionamento da loja; realizar eventualmente entrega e recepção de veículos locados, com execução de procedimentos de vistoria.

Vaga disponível até 12/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência consolidada em comércio varejista; desejável atuação prévia em telemarketing; Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”; disponibilidade de segunda a sábado;

Atividades – realizar vendas presenciais e online, desenvolvendo estratégias de prospecção e fidelização dos clientes, visando realizar negociações e fechamento de vendas, com ganhos comissionados e em escala.

Vaga disponível até 12/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – efetuar visitas aos possíveis compradores objetivando a oferta de produto ou serviço, como consórcio e planos de saúde, entre outros segmentos de vendas externas.

Vaga disponível até 12/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – traçar estratégias de negócio, a fim de alavancar o crescimento das vendas; garantir a satisfação dos clientes, com base em treinamento das equipes de atendimento e vendas; trabalhar na logística geral dos produtos e controle financeiro.

Vaga disponível até 13/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferencialmente residir nas proximidades do Bairro Planalto;

Atividades – auxiliar no preparo de refeições, sobremesas, lanches, sopas e cardápios mais elaborados; na higienização e armazenamento de verduras, carnes, peixes e cereais para preparação do alimento; manter a ordem e limpeza da cozinha, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 12/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – criar receitas, modelar massas, finalizar processos de confecção de pães, liderar equipe, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 12/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar vendas de balcão, prospecção de clientes e pós-vendas.

Vaga disponível até 12/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar vendas no balcão e por meio dos canais telefônicos e de mensagem; acompanhar os pedidos de vendas até a sua saída.

Vaga disponível até 13/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por fazer a abertura e o fechamento de caixa, processar e receber o pagamento e emitir notas fiscais.

Vaga disponível até 13/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferencialmente residir nas proximidades do Bairro Planalto;

Atividades – realizar atendimento ao cliente de forma presencial e online; organização do salão; precificação de produtos; apoio ao caixa, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 13/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas em Administrativo

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de técnico de edificações;

Atividades – auxiliar no desenvolvimento de projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejar a execução, orçar e providenciar suprimentos e supervisionar a execução de obras e serviços.

Vaga disponível até 13/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Escritório – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar o manuseio de documentos e arquivos; auxiliar no setor de etiquetação, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 12/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – prestar atendimento aos colaboradores com dúvidas trabalhistas, que estão em processos de recebimento de rescisão, 13º, admissões ou demissões; providenciar as documentações e burocracias necessárias para as admissões e demissões em massa, além de providenciar homologações.

Vaga disponível até 13/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas na Indústria

1 vaga – Analista de Automação

Escolaridade – ensino superior cursando engenharia elétrica, automação, eletrônica ou afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter noções de lógica de programação e normas NR-12 e NR-10; conhecimento específico em Programação PLC Rockwell (software Studio 500) e PLC Siemens (Software Simatic S7, TIA Portal); em elaboração de esquema elétrico: servos drives das marcas Rockwell, Rexroth, schnneider: manutenção e programação;

Atividades – desenvolver projetos de automação industrial; levantar requisitos técnicos e funcionais; acompanhar a instalação, construção e modificação de máquinas, equipamentos e dispositivos de produção.

Vaga disponível até 12/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – executar serviços na linha de produção, como montagens de componentes e conexão de fiação, fixando partes, soldando peças, colocando e encaixando as peças nos gabinetes, utilizando parafusadeiras.

Vaga disponível até 13/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio em Engenharia

Escolaridade – ensino superior cursando a partir do 2º período em engenharia;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de pacote office;

Atividades – assumir funções importantes para as fases de planejamento; acompanhamento e execução de obras civis, como compras de materiais, elaboração de orçamentos, acompanhamento de cronogramas, elaboração de croquis e controles de custos.

Vaga disponível até 12/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio em Arquitetura

Escolaridade – ensino superior cursando a partir do 2º período em Arquitetura;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de pacote office;

Atividades – assumir funções importantes para as fases de planejamento; acompanhamento e execução de obras civis, como compras de materiais, elaboração de orçamentos, acompanhamento de cronogramas, elaboração de croquis e controles de custos.

Vaga disponível até 12/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas no posto do shopping Phelippe Daou

(Avenida Camapuã, 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte)

Vagas Novas

3 vagas – Operador de Máquina Sacoleira (Extrusora)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com máquinas Injetora, Extrusora ou Sacoleira;

Atividades – preparar, regular e operar a máquina sacoleira na fabricação de sacos e sacolas; registrar a produção e documentar as atividades na ordem de produção.

Vaga disponível até 14/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de auditor de qualidade e ISO 9001;

Atividades – preenchimento de formulários da qualidade; verificar se os procedimentos estão sendo seguidos pelos operadores de extrusão; realizar a verificação dimensional dos produtos através de instrumentos adequados; testes em laboratórios nos produtos durante sua fabricação, conforme procedimentos internos; inspeção de produtos em elaboração ou em fase de processamento e produtos acabados.

Vaga disponível até 13/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas em Mecânica Automotiva

1 vaga – Mecânico de Veículos a Diesel

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – montagem; troca de peças; lubrificar e regular motores.

Vaga disponível até 12/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas no Comércio

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter veículo próprio;

Atividades – atender clientes, atuar no pós-venda e prospectar novos clientes.

Vaga disponível até 12/9/2022 ou até o encerramento da vaga.