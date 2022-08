Sine Manaus oferta 354 vagas de emprego nesta quarta-feira

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 354 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira, 31/8, das 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus (localizados na avenida Constantino Nery e shopping Phelippe Daou).

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas Posto Constantino Nery

(av. Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul)

Vagas Novas

1 vaga – Operador de Máquina de Injeção Plástica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela operação de injetoras de plástico; preparar matérias-primas, máquinas e moldes para fabricação dos produtos.

Vaga disponível até 02/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Produção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades de produção em geral, como soldagem, montagem, revisão de materiais, testes técnicos em produtos eletrônicos e demais atividades pertinentes ao processo.

Vaga disponível até 02/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; higienização de utensílios.

Vaga disponível até 02/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – conservar e limpar jardins: capina, corte, replantio, adubação periódica, irrigação, varredura, pulverização simples e polvilhamento; preparar as sementes; fazer a repicagem e o transplante das mudas, incluindo desmate, transporte e embalagem; requisitar o material necessário ao trabalho.

Vaga disponível até 02/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência consolidada em comércio varejista; desejável atuação prévia em telemarketing; Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”; disponibilidade de segunda a sábado;

Atividades – realizar vendas presenciais e online, desenvolvendo estratégias de prospecção e fidelização dos clientes, visando realizar negociações e fechamento de vendas, com ganhos comissionados e em escala.

Vaga disponível até 02/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”; preferencialmente residir na zona sul de Manaus;

Atividades – executar a entrega de produtos, mercadorias, correspondências e cargas, devendo conferir os itens no ato do recebimento e no momento da entrega ao cliente.

Vaga disponível até 02/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Padeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar no auxílio e preparo de pães, separando ingredientes e manipulando massas; manter a ordem, organização e limpeza geral da cozinha; auxiliar no processamento dos alimentos; atualizar e verificar o estoque da matéria prima utilizada para preparação das massas e demais itens produzidos; prestar auxílio no atendimento ao cliente; marcar pedidos quando necessário; solicitar a compra de ingredientes e outros materiais quando necessário.

Vaga disponível até 02/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio em Engenharia

Escolaridade – ensino superior cursando a partir do 2º período em Engenharia;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de pacote Office;

Atividades – assumir funções importantes para as fases de planejamento; acompanhamento e execução de obras civis, como compras de materiais, elaboração de orçamentos, acompanhamento de cronogramas, elaboração de croquis e controles de custos.

Vaga disponível até 02/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio em Arquitetura

Escolaridade – ensino superior cursando a partir do 2º período em Arquitetura;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de pacote Office;

Atividades – assumir funções importantes para as fases de planejamento; acompanhamento e execução de obras civis, como compras de materiais, elaboração de orçamentos, acompanhamento de cronogramas, elaboração de croquis e controles de custos.

Vaga disponível até 02/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando Administração, Logística ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de pacote Office, com domínio no Excel e elaboração de planilhas; desejável Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”; conhecimento em Logística (Modal Rodoviário); Disponibilidade de horário; ser comunicativo e proativo;

Atividades – auxiliar no controle das planilhas de consumo de combustível dos caminhões e de controle de vencimento de documentação da frota; solicitar compra de peças e equipamentos; fazer o recebimento de notas fiscais e atesto dos materiais no setor rodoviário; emitir formulário de folgas dos motoristas, mecânico e lavador em regime de plantão operacional; entregar diariamente canhotos fiscais ao setor de faturamento, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 02/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Porta-Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – efetuar visitas aos possíveis compradores objetivando a oferta de produto ou serviço, como consórcio e planos de saúde, entre outros segmentos de vendas externas.

Vaga disponível até 02/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – traçar estratégias de negócio, a fim de alavancar o crescimento das vendas; garantir a satisfação dos clientes, com base em treinamento das equipes de atendimento e vendas; trabalhar na logística geral dos produtos e controle financeiro.

Vaga disponível até 02/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Manutenção

2 vagas – Mecânico de Autos em Geral

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos na área de mecânica; saber realizar manutenção em empilhadeiras;

Atividades – realizar manutenção de órgãos de transmissão, freios, direção, suspensão e equipamento auxiliar, para assegurar condições de funcionamento regular dos veículos da empresa.

Vaga disponível até 01/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Comércio

5 vagas – Atendente de Lanchonete – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; higienização de utensílios.

Vaga disponível até 01/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Confeitaria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar a produção de massas e doces variados, como salgados, canapés, biscoitos, bolos, recheios e coberturas.

Vaga disponível até 01/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Porta-Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – efetuar visitas aos possíveis compradores objetivando a oferta de produto ou serviço.

Vaga disponível até 01/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Agência – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e curso de Informática básica atualizado;

Atividades – recepcionar os clientes nas lojas, esclarecendo dúvidas; realizar as vendas de serviços adicionais oferecidos pela empresa, como abertura e fechamento de caixa; conferir e acompanhar as reservas no sistema, de modo a organizar a disponibilidade de veículos; identificar e cadastrar clientes, in loco e no sistema com conferência e verificação de documentos; abrir, alterar, substituir e fechar contratos no sistema; classificar, separar, organizar e encaminhar documentos relativos aos processos de locação aos setores administrativos da loja; abrir ordens de serviços necessárias à disponibilidade de veículos para atendimento e funcionamento da loja; realizar eventualmente entrega e recepção de veículos locados, com execução de procedimentos de vistoria.

Vaga disponível até 02/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – preferencialmente ter conhecimento em produtos para marcenaria, serralheria e construção à seco;

Atividades – apresentar soluções diretas à direção da empresa; prospectar clientes para divulgação de produtos e serviços; negociar, elaborar propostas comerciais e fechar negócios.

Vaga disponível até 01/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Projetista de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos de Informática, PROMOB, SKETCHUP e AUTOCAD;

Atividades – realizar pesquisas de tendências de mercado, avaliar materiais e desenvolver protótipos de móveis, interpretando desenhos e modelos; elaborar desenhos de móveis e gabaritos de software de Design Gráfico, dimensionando componentes, especificando materiais e acessórios.

Vaga disponível até 01/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – atender clientes em lojas, telefonar e realizar coleta de pedidos e encomendas; demonstrar produtos e efetuar vendas internas.

Vaga disponível até 01/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção preventiva e corretiva de rede elétrica, hidráulica, hidro sanitária, de pintura, carpintaria, marcenaria, serralheria, alvenaria e refrigeração; preparar infraestrutura para máquinas e equipamentos, quando necessário.

Vaga disponível até 01/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – instalar ramais de dutos; montar tubulações de refrigeração; aplicar vácuo em sistemas de refrigeração; carregar sistemas de refrigeração com fluido refrigerante; realizar testes nos sistemas de refrigeração.

Vaga disponível até 01/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Vendedor Porta-Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar vendas de produtos ou serviços de telecomunicações, por meio de reuniões presenciais, apresentações e negociações de follow-up de vendas.

Vaga disponível até 30/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Administrativo

1 vaga – Assistente Fiscal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar apuração e declaração de impostos diretos e indiretos e escrituração fiscal; atender fiscalizações e participar na análise dos procedimentos tributários da empresa.

Vaga disponível até 02/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Gerente Administrativo Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter ampla experiência na área Administrativa/financeira e em plano de ação e de negócios; ter perfil hands-on (dinâmico e proativo);

Atividades – gerenciar as áreas administrativa e financeira da empresa; foco em gestão de times e acompanhamento orçamentário, gestão de fluxo de caixa, de orçamentos e custos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 01/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Indústria

1 vaga – Supervisor de Produção

Escolaridade – ensino superior completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em liderança de equipe; preferencialmente ter curso de Manipulação de Alimentos;

Atividades – liderar equipe para realização das atividades diárias; controle de escala de trabalho; verificar e controlar as condições dos produtos expostos para venda, observando prazo de validade e boa qualidade dos produtos; definir diariamente o volume de fabricação de bolos, tortas, sobremesas, salgados e recheios; informar a equipe da padaria e confeitaria para a execução.

Vaga disponível até 31/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e curso de Direção Defensiva atualizado;

Atividades – transportar os colaboradores em serviços externos; efetuar e controlar registros de paradas e de quilometragem do veículo de apoio; realizar serviços de entrega e protocolo de documentos, para as áreas internas e externas da empresa; manter sigilo das informações recebidas e de documentos confidenciais; garantir a integridade física ao transportar as pessoas; zelar pelos equipamentos sob sua responsabilidade, mantendo o veículo limpo, abastecido e em condições de uso; utilizar o EPI adequado de acordo com o tipo de risco.

Vaga disponível até 01/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática Básica;