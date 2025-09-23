Sinteam denuncia o governo Wilson Lima por atraso na data-base a mais de 33 mil profissionais da Educação

Wilker Barreto cede tempo ao Sinteam para cobrança do cumprimento da data-base e valorização dos profissionais da Educação





A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam), professora Ana Cristina Rodrigues, teve tempo cedido pelo deputado estadual Wilker Barreto (Mobiliza), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para expor o longo atraso no cumprimento da data-base da categoria.

O governo Wilson Lima acumula pendências desde 2022 e impacta diretamente mais de 33 mil profissionais da rede estadual de ensino.

Data-base

Durante sua fala, a presidente do Sinteam ressaltou que a recomposição anual dos salários é um direito conquistado pela categoria desde 2008 e que deveria ocorrer sempre no dia 1º de março, mas que não vem sendo respeitado pelo Governo do Estado.

A dirigente sindical também reforçou a disposição da categoria em lutar pela valorização e por melhorias nas condições de trabalho.

Pontos levantados

Entre os principais pontos levantados pelo Sinteam estão o pagamento das progressões horizontais previstas no Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCR), nunca implementadas; a regularização dos atrasos no plano de saúde, que correu risco de suspensão em duas ocasiões neste ano; a expansão do atendimento para educadores do interior e aposentados; além da melhoria da infraestrutura escolar, com destaque para a climatização das salas de aula, considerada fundamental para o processo de ensino-aprendizagem no Amazonas.

Wilker

O deputado Wilker Barreto destacou a gravidade da situação e afirmou que vai adotar medidas imediatas de cobrança junto à Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

O parlamentar acrescentou ainda que, na condição de presidente da Comissão de Educação da Aleam, irá oficializar a secretária Arlete Mendonça para que apresente o cronograma de instalação dos aparelhos de ar-condicionado adquiridos pela pasta.

Jornalista – Beatriz Souza