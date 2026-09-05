Sobreviventes são resgatados dez dias após avalanche no Nepal

Equipes de resgate do Nepal encontraram com vida uma mulher e um homem dez dias após a avalanche histórica que atingiu o país. A informação foi divulgada neste sábado (5) pelo Exército nepalês.

A mulher foi encontrada em uma casa e levada de helicóptero para Catmandu, onde receberá atendimento médico. O segundo sobrevivente, um cidadão chinês, foi retirado de um túnel soterrado no projeto hidrelétrico Upper Trishuli-1. O estado de saúde dele não foi informado.





Na sexta-feira (4), dois trabalhadores também foram resgatados com vida de um túnel da usina Trishul 3A. Segundo as autoridades, equipes de socorro ouviram outras vozes no local e acreditam que ainda possa haver sobreviventes.

Pelo menos 557 trabalhadores estão desaparecidos na usina. Cerca de 115 estariam presos no túnel principal, segundo a Associação Independente de Produtores de Energia do Nepal. Ao todo, cerca de 900 trabalhadores são considerados desaparecidos em 12 usinas hidrelétricas afetadas pelo desastre.

A avalanche ocorreu em 26 de agosto, após o colapso de uma geleira no Himalaia, e provocou enchentes e deslizamentos no Nepal e no Tibete. No Nepal, 1.287 pessoas morreram e 5.083 estavam desaparecidas até sexta-feira (4). No Tibete, autoridades chinesas registraram 31 mortos e 531 desaparecidos.

As buscas continuam nas áreas atingidas. Além das mortes e desaparecimentos, o desastre causou prejuízos estimados em pelo menos US$ 2,56 bilhões. O governo calcula que a recuperação inicial, nos primeiros quatro meses, custará cerca de US$ 52,6 milhões, destinados à reconstrução de estradas, abrigos e redes de água e energia.