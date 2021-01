Sommelier de vinhos: profissão ideal para quem entende e gosta de vinhos

O profissional pode contribuir para que o ambiente em que trabalha seja destaque quando o assunto são os vinhos

O vinho é uma das bebidas mais antigas e apreciadas por muitos em todo o mundo. Mas, muito além de consumir a bebida, seus adoradores também podem seguir carreira na área de vinhos. Este é o sommelier, especialista em vinhos que entende sobre a bebida nos mínimos detalhes, além de compreender as necessidades e gostos dos clientes para sugerir o vinho ideal, e também os pratos que mais harmonizam com cada variação da bebida. Com isso, o profissional contribui para que o ambiente em que trabalha seja totalmente qualificado quando o assunto são os vinhos.

O que, de fato, faz um sommelier de vinhos?

Seja atuando em restaurantes, lojas de bebidas, hotéis ou outros estabelecimentos que trazem o vinho como destaque, o sommelier de vinhos é uma pessoa especializada na bebida, que presta atendimento aos clientes, visando a venda do produto ou degustação própria no local. O especialista pode atuar ministrando cursos, palestras e treinamentos também.

Além disso, o profissional deve ter amplo conhecimento sobre a bebida para apresentá-la da melhor forma nos estabelecimentos.

Com amplo conhecimento sobre os vinhos, o profissional entende e sabe dialogar sobre as uvas utilizadas em cada vinícola e as regiões em que as frutas são cultivadas, bem como os detalhes sobre safra e qualidade das bebidas. Em momentos de degustação, o sommelier verifica a temperatura e aeração do vinho com o objetivo de proporcionar aos clientes uma experiência completa, além de sugerir pratos que harmonizam bem com a bebida.

Quero me tornar um sommelier. O que preciso fazer?

Se engana quem pensa que não precisa de estudos e formação. “Para se tornar um sommelier é preciso ter conhecimentos sobre vinhos e saber transmiti-los por meio de uma boa comunicação, postura e acessibilidade com os consumidores. Para adentrar no universo da bebida, é possível fazer um curso de vinho introdutório”, explica Eric Ferreira, fundador da Del Vino Wine Club.

Além disso, para encontrar informações verídicas sobre os vinhos e sua origem, desenvolver habilidades de degustação e práticas de harmonização, é indicado buscar por livros e outros cursos que abordam o mercado de vinhos. Para se destacar dos demais profissionais, o sommelier deve buscar sempre atualizações e novidades da área.