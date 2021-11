Sorteio da Nota Fiscal Amazonense será transmitido pela TV Encontro das Águas

O sorteio mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA), referente ao mês de outubro, ocorrerá na quarta-feira (10/11), às 13h, e terá transmissão ao vivo através da televisão, rádio e plataformas digitais do Sistema de Comunicação Encontro das Águas, logo após o jornal “Encontro do Meio-Dia”.

Os prêmios do sorteio mensal variam de R$ 5 mil a R$ 20 mil para os cidadãos que colocaram o CPF na nota, além das entidades sociais apadrinhadas, que receberão um valor equivalente a 40% à parte do prêmio principal.

Neste sorteio, participam mais de 260 mil cidadãos dos 400 mil cadastrados, com um total de 5 milhões de bilhetes gerados. Seguindo o regulamento da campanha, serão dez prêmios para os cidadãos, sendo sete de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil, carro-chefe do Sorteio Mensal. Para as entidades, são sete de R$ 2 mil, dois de R$ 4 mil e um de R$ 8 mil.

Outros sorteios – Além do sorteio mensal, são realizados também os diários e os anuais, todos com a participação das entidades. Nos sorteios diários, são sorteados todos os dias cinco prêmios de R$ 200 e um de R$ 1 mil, os inscritos concorrem de forma automática ao colocar o CPF na nota nas compras de qualquer valor.

Já nos sorteios anuais, são seis prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 50 mil para pessoas físicas. Todos os bilhetes do ano anterior participam desta premiação, que ocorre na virada de cada ano.

Como participar – Para concorrer às premiações da Nota Fiscal Amazonense, basta acessar o site https://nfamazonense.sefaz.am.gov.br/ e realizar o cadastro. Após isso, é necessário apenas colocar o CPF nas compras que efetuar. Além de concorrer a prêmios, os participantes ajudam o Estado no combate à sonegação de impostos.

Os participantes devem se lembrar de manter os dados cadastrais atualizados, desde o número de celular até os dados bancários. As informações corretas permitem que o crédito referente ao valor dos prêmios seja efetivado sem dificuldades.