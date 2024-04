SSP-AM apreende drogas, armas e munições avaliadas em mais de R$ 700 mil

Em duas novas ações nas Bases Fluviais Arpão 1 e 2, as Forças de Segurança apreenderam cerca de 14 quilos de drogas, armas e mais de 100 munições, em ações distintas realizadas no intervalo de três horas, na noite de sexta-feira (05/04). As apreensões foram realizadas pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), no âmbito da operação Protetor das Fronteiras/Fronteira Mais Segura, coordenada no Amazonas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).





Policiais militares que atuam na Base Fluvial Arpão 1 realizaram, por volta das 19h30, uma abordagem ao navio-motor M. Monteiro. Durante a revista na embarcação, a cadela policial de faro para narcóticos, Havana, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), indicou que havia entorpecentes escondidos em duas malas de cores vermelha e azul.

Os militares realizaram buscas na bagagem suspeita e encontraram 11 tabletes de drogas. O entorpecente estava dividido nas malas, a vermelha com cinco tabletes e a azul com seis tabletes. No total, foram apreendidos 13,6 quilos de drogas.

Na ocorrência, os militares identificaram que as malas pertenciam a duas suspeitas, sendo uma mulher de 20 anos, que foi presa e uma adolescente de 16 anos, que foi apreendida. Duas crianças que viajavam na companhia das suspeitas foram resgatadas e encaminhadas ao Conselho Tutelar de Coari.

A apreensão gerou danos ao crime organizado estimados em R$ 680 mil. As suspeitas foram encaminhadas à autoridade da Delegacia Regional do município, da Polícia Civil (PC-AM).

Outra ocorrência

Em abordagem ao barco recreio Vencedor XI, por volta de 22h30, as equipes da Base Arpão 2, em Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus), apreenderam três armas de fogo e mais 100 munições.

Ao todo foram apreendidas uma pistola Taurus calibre 40; uma pistola GC Taurus 9 milímetros; uma espingarda; e mais de 120 cartuchos intactos. Os militares encontraram as armas de fogo dentro de uma maleta plástica, embaixo de uma cama.

A ação contou com o apoio do cão policial Kratos, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães). Ele indicou aos militares a bagagem suspeita.

Ao todo, a apreensão gerou cerca de R$ 20,7 mil em danos ao crime. Um envolvido de 43 anos recebeu voz de prisão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e foi conduzido à autoridade da Polícia Civil que atua em plantão na Base Arpão 2.

Bases militares

As bases militares fluviais, coordenadas pelo Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F), da SSP-AM, estão posicionadas em pontos estratégicos do Estado. As ações são realizadas com o objetivo de combater o narcotráfico, a biopirataria e outros crimes cometidos nos rios do Amazonas.

As equipes empregadas atuam na operação Protetor das Fronteiras/Fronteira Mais Segura, sob a coordenação da SSP-AM. A operação também conta com o apoio do Governo Federal, por meio do Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas (Enfoc).