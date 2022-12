SSP-AM prende homem com arma e drogas durante operação na Compensa

Na noite de segunda-feira (19/12), policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, durante o cumprimento da operação Cidade Mais Segura no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus.

Por volta das 20h, de acordo com o relatório policial, os agentes receberam uma denúncia de que um homem estaria armado e comercializando entorpecentes no beco Brasiléia. Os policiais então se deslocaram ao endereço indicado. No local, foi possível identificar um indivíduo em atitude suspeita, que tentou fugir ao perceber a presença da equipe policial, mas logo foi interceptado.

Durante revista pessoal, os agentes da Seaop encontraram com o suspeito um revólver calibre 38, cinco munições do mesmo calibre, quatro porções de maconha, nove de cocaína, 80 trouxinhas de oxi e um radiocomunicador.

O homem foi levado até o 19° Distrito integrado de Polícia (DIP), junto com o material apreendido, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Denúncias

O disque-denúncia 181, da SSP-AM, funciona 24h por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas.