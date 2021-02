SSP-AM recupera R$ 10 mil e objetos furtados em estacionamento de supermercado

Durante ação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), na noite de sexta-feira (05/02), no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, equipes policiais recuperaram diversos objetos, além de alta quantia em dinheiro que foram furtados na última terça-feira (02/02).

Segundo a polícia, os objetos foram furtados do interior de um veículo que estava no estacionamento de um supermercado, na avenida Torquato Tapajós. A polícia identificou que o furto foi praticado através do uso do “chapolin”, dispositivo utilizado por criminosos para anular sinal de alarmes e impedir o travamento do veículo.

Ainda de acordo com a polícia, as diligências iniciaram após uma denúncia anônima, a qual apontou que um indivíduo suspeito de praticar o furto estava vendendo os objetos na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, local onde os policiais localizaram um indivíduo, com atitude suspeita, em posse de uma bolsa feminina. Em seguida, o homem fugiu, deixando o objeto para trás.

Durante as diligências, a polícia recuperou documentos pessoais, dois anéis de brilhantes, dois talões de cheque, R$ 10 mil em espécie, cinco tokens, quatro pen-drives, além de duas carteiras, uma bolsa e um óculos, todos de marca.

Em seguida, a proprietária dos objetos foi identificada e informada que seus pertences foram localizados. Posteriormente, a vítima foi até o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde recebeu seus objetos.