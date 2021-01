Subtenente Warley Marota deixa o 7º Batalhão de Polícia do Exercito e vai para o CMA

MANAUS – Ao deixar o convívio diário do 7º Batalhão de Polícia do Exército, por motivo de sua transferência para o Comando do Comando Militar da Amazônia, nesta Guarnição de Manaus-AM, onde desempenhará a nobre função de Adjunto de Comando daquele Comando Militar de Área, após dois anos de excelentes serviços prestados ao Exército Brasileiro no 7º BPE, é por dever de justiça e com grata satisfação que formulo a presente referência elogiosa ao S TEN WARLEY MAROTA BARBOSA.

Oriundo do Gabinete do Comandante do Exército, sediado Brasília-DF, o então 1º Sgt Warley apresentou-se pronto para o serviço no dia 13 de novembro de 2018, sendo designado para exercer a função honorífica de Sargento Brigada do 7º BPE, onde, em pouco tempo, já pôde evidenciar sua grande iniciativa, senso de organização e capacidade de trabalho na gestão de recursos humanos.

Sempre disposto a aprender, seu trabalho foi de grande valia para o planejamento do emprego de pessoal nas atividades de instrução, serviços diversos e missões desta OMPE.

Aproveitando sua experiência pregressa como Policial do Exército, apesar de sua função na administração desta OMPE, participou de diversas missões e instruções.

Já em março de 2019, foi instrutor do Estágio de Adaptação à Polícia do Exército (EAPE), ministrado para os militares recém-chegados a esta Organização Militar de Polícia do Exército, bem como realizou o Estágio de Adaptação às Atividades de Perícia em Ambiente Amazônico (EAAPAAmz), desempenhando simultaneamente as tarefas de estagiário e instrutor. Assim, confirmou sua destacada desenvoltura, demonstrou organização, dedicação e perfeccionismo nas atividades desempenhadas.

Na busca pelo autoaperfeiçoamento, no período enquanto esteve no 7º BPE, realizou também o Estágio Prevenção de Acidentes com Motocicletas (EPAM) em junho de 2019 e, sabedor de suas responsabilidades, realizou o Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais (CHQAO), no período de março de 2019 a julho de 2020, concluindo os mesmos com pleno êxito.

Demonstrando abnegação e esforço pessoal, em agosto de 2019 logrou êxito no exame do idioma espanhol, aplicado pelo Instituto Cervantes, credenciando-se e colocando-se à disposição do Comando do Exército para as futuras missões que estarão por vir.

Entre setembro e outubro de 2019, foi instrutor do Estágio de Segurança e Proteção de Autoridades (ESPA), contribuindo com o CMA e com o 7º BPE na formação de especialistas nesta importante missão para o Exército Brasileiro. No ano de 2020, foi novamente instrutor do EAPE, auxiliando na capacitação dos novos Policiais do Exército.

Como Policial do Exército, cumpriu diversas missões em proveito do Comando Militar da Amazônia e do 7º BPE, das quais se destacam a segurança do Comandante do Exército Brasileiro em abril de 2019; a segurança de comitiva ministerial em setembro daquele ano; e a Operação Amazônia, em setembro de 2020.

Fruto de seu elevado conceito e sua reconhecida competência profissional, o então 1º Sgt Warley foi nomeado para o cargo de Adjunto de Comando do 7º Batalhão de Polícia do Exército durante o biênio 2020-2021, função nova e desafiadora, na qual veio, novamente, a mostrar seu nível de adaptabilidade e a sua capacidade de liderança e gerenciamento de pessoal, ao assessorar este Comando em diversos assuntos atinentes aos militares desta OMPE.

Para o cumprimento de tão nobre missão, realizou o curso respectivo entre setembro e novembro de 2019, o que corroborou com seu elevado senso de justiça, de dedicação e de atenção aos companheiros da caserna.

Desde que assumiu o cargo em 13 de dezembro de 2019, empenhou-se sem descanso ao cumprimento de suas tarefas, estando disponível a todos os militares desta OMPE sempre que requisitado.

Participou de simpósios e cursos na área de assistência social, apoio à família militar e prevenção ao suicídio, tornando entusiasta e multiplicador destes conhecimentos. Conduziu, com dedicação e afinco, programas e projetos que buscam o bem-estar da Família PE, como o Programa de Valorização da Vida e o Programa de Educação Financeira, além de atividades religiosas semanais com a presença dos Capelães do CMA.

Em 2020, o S Ten Warley foi um dos indutores das práticas de gestão no 7º BPE, contribuindo para a relevante avaliação recebida por esta OMPE fruto da inspeção realizada pelo Escritório de Gestão do CMA. Mais uma vez, demonstrou sua capacidade de adaptação às novas situações e demandas.

Merecidamente, em junho de 2020, foi promovido por merecimento à graduação de Subtenente, em reconhecimento ao que solidificou durante toda sua carreira. Externando grande comprometimento e espírito de cumprimento de missão, mais do que nunca se fez exemplo para seus pares e subordinados, como modelo de conduta pessoal e profissional.

Possuidor de elevada capacidade de trabalho, o S Ten Warley não mediu esforços para superar as dificuldades encontradas. Procurou, sempre com iniciativa, dedicação e persistência, equacionar e buscar a melhor solução para os problemas existentes, apresentando elevado espírito de cooperação. Destacou-se nas diversas atividades afetas ou não à sua função principal, bem como na resolução de muitos problemas complexos e inopinados, demonstrando astúcia, inteligência, serenidade e dedicação, agindo sob o caríssimo lema de “ORIENTAR O RESPONSÁVEL, CORRIGIR O IRRESPONSÁVEL E PRENDER O INCORRIGÍVEL”.

Finalmente, em reconhecimento aos seus méritos, foi proposto e nomeado para o cargo de Adjunto de Comando do Comando Militar da Amazônia, razão de sua prematura despedida do 7º BPE. Sua transferência para o Quartel-General do Comando do CMA eleva o nome da Polícia do Exército e nos enche de orgulho, sabedores de sua capacidade gerencial e da certeza de que alcançará todos os socavões e clareiras da Amazônia Ocidental, sempre preocupado com cada militar e seus familiares sob seus cuidados.

Ao despedir-me de tão valoroso amigo, agradeço pela lealdade demonstrada sob o meu comando e pela dedicação ao Batalhão Cidade de Manaus. Tenha a certeza que o nosso Batalhão sempre estará em sua mente e ocupará parte significativa em seu coração.

S Ten Warley, foi uma honra tê-lo ao nosso lado durante o período que esteve como assessor e amigo valoroso e disciplinado. Prossiga com o mesmo entusiasmo, humildade, camaradagem e abnegação em sua nova jornada. Lembre-se que, como componente do reverenciado rol da “Polícia do Exército”, cabe-lhe manter as memórias e tradições daqueles que nos precederam nesta nobre missão.

Agradeço-lhe, sinceramente, em nome de todos os integrantes do 7º BPE, formulando ao distinto e prezado companheiro votos de pleno êxito profissional no Comando do Comando Militar da Amazônia e de muitas felicidades pessoais junto à sua querida esposa Rafaela e seu filho Warley Júnior. Que o Deus dos Exércitos os acompanhe e continue lhes abençoando, protegendo, inspirando e iluminando os seus caminhos!