SUPERA realiza concurso de bolsas para idosos no dia 21

No próximo dia 21 de setembro, Dia Mundial de Conscientização à Doença de Alzheimer, o SUPERA, maior rede de ginástica para o cérebro do mundo, realiza um concurso de bolsas voltado exclusivamente para pessoas com mais de 60 anos.

A ação é uma iniciativa do SUPERA Social – um braço da rede de franquias que concentra iniciativas que beneficiam as comunidades onde as franquias estão instaladas. Este será o segundo concurso realizado neste ano. Em julho – durante as comemorações do Dia Mundial do Cérebro –, mais de 200 crianças foram beneficiadas com bolsas integrais do curso SUPERA em todo o Brasil.

Como participar?

As atividades estarão concentradas nas escolas SUPERA exclusivamente neste dia e contarão com Circuito SUPERA e uma novidade pensada exclusivamente para esta geração, o “Neurobingo” – um jogo criado pelo SUPERA para divertir e tirar o cérebro da zona de conforto.

“As bolsas serão distribuídas pelas unidades considerando critérios próprios para esta faixa etária. Cada escola ficará responsável por estabelecer regras para a distribuição das bolsas”, detalhou a Gerente Comercial do SUPERA no Brasil, Maria Cristiane Silva Guiraldelli.

Por que estimular o cérebro?

A prática de ginástica para o cérebro é uma atividade que estimula neurônios e ativa áreas distintas do cérebro, potencializando as habilidades cognitivas, como atenção, memória, raciocínio, entre outras. Quanto mais estímulos corretos o cérebro recebe, mais ágil e apto para respostas ele se torna. O Método SUPERA oferece o curso de ginástica para o cérebro para crianças a partir de 6 anos e não tem limite de idade.

SUPERA para os 60+

O envelhecimento da população mundial impõe um desafio: como ter mais qualidade de vida ao longo do processo de envelhecimento? A prática de ginástica cerebral contribui de forma significativa para que idosos aumentem sua reserva cognitiva e garante um desempenho efetivo da memória, raciocínio e outras habilidades, além de postergar o aparecimento dos sintomas do Alzheimer.

SUPERA para crianças e adolescentes

O SUPERA é um suplemento ao ensino, pois aumenta a capacidade de memorização, foco, concentração e ainda a autoconfiança. Estas habilidades são fundamentais para que estudantes possam ter melhor desempenho na escola e em concursos.

SUPERA para adultos

Para os adultos, o SUPERA oferece recursos imprescindíveis que trabalham habilidades que favorecem a aprovação em processos seletivos, equilíbrio emocional, visão estratégica e automotivação, agilidade de raciocínio, poder de análise e de síntese.

Serviço

Concurso de Bolsas – SUPERA – Ginástica par ao cérebro

Onde: unidades do SUPERA no Brasil

Quando: 21/09/2022

Confira regras e outras informações sobre o Concurso de Bolsas para idosos diretamente na unidade mais próxima de você, acesse: metodosupera.com.br/unidades/