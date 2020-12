Supermercados ampliam horário de funcionamento

Para quem ainda não fez todas as compras para a ceia de Natal, o Superatacado Nova Era, Pátio Gourmet e Barato e Pronto ampliaram o horário de funcionamento. Com isso, os consumidores ganham mais tempo para comprar todos os itens com tranquilidade e comodidade.

O Nova Era ainda oferece a opção do serviço de vendas online. No próprio site é possível escolher os produtos, fazer o pagamento e agendar a entrega no endereço indicado ou a retirada em uma das unidades do superatacado. O e-commerce do Nova Era atende toda Manaus.

Até quarta-feira (23), as unidades da Silves e Ponte Rio Negro abrirão das 7h30 às 23h. A loja da Torquato Tapajós funcionará das 8h às 00h. Já na Grande Circular e Cidade de Deus, o Nova Era abrirá, das 7h30 às 22h. No shopping Manaus Via Norte o atendimento será das 8h às 23h. As unidades da avenida das Av. Brasil, Torres e Barreira, funcionarão das 7h30 às 00h. No Centro, o Nova Era abre às 7h e encerra às 19h.

Na quinta-feira (24), véspera de Natal, o Nova Era também estará funcionando. As unidades da Av. Brasil , Grande Circular, avenida das Torres, Barreira, Silves, Cidade de Deus e Ponte Rio Negro abrirão das 7h30 às 17h. Já o superatacado da Torquato Tapajós e shopping Manaus Via Norte funcionará das 8h às 17h. A unidade de centro ficará de 7h às 17h.

O consumidor ainda tem a opção de poder utilizar o serviço de compra online do Nova Era. No celular, tablet ou computador, o cliente tem acesso a diversos produtos com a facilidade de não precisar sair de casa ou do trabalho para fazer compras. Os consumidores realizam suas compras através do site www.supernovaera.com.br .

No local, estão disponíveis todos os produtos da loja física, divididos em várias categorias, o que agiliza a escolha. De forma simples e rápida, as pessoas podem selecionar os produtos, efetuar o pagamento e agendar a entrega para toda Manaus ou retirada de forma presencial.

No primeiro momento, o pagamento está disponível por meio de cartão de crédito e do auxílio emergencial do governo federal, mas a expectativa é incluir nos próximos meses novos canais. Depois de selecionar os produtos, o cliente realiza um cadastro com informações básicas, como nome, telefone e e-mail.

A entrega é feita por empresas parceiras, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 20h e sábado, das 9h às 13h. Os pedidos também podem ser feitos pelo aplicativo Ifood. De segunda-feira a sexta-feira o serviço funciona das 8h às 18h. Já no sábado, das 8h às 12h30.

As unidades do Pátio Gourmet, localizadas na Djalma Batista, Morada do Sol e Adrianópolis funcionarão nesta segunda-feira (21) das 7h às 22h. Na terça-feira (22) e quarta-feira (23), os supermercados abrirão das 7h às 00h. Na véspera de

Natal, quinta-feira (24) os supermercados estarão abertos das 7h às 18h.

A rede de supermercado Barato e Pronto funcionará até quarta-feira (23), das 7h às 22h. Já na quinta-feira (24), véspera de Natal, as lojas abrirão das 6h às 18h. A rede Barato e Pronto está presente nos bairros Compensa, Petrópolis, Manôa, Nova Cidade, Alfredo Nascimento, Novo Aleixo, Zumbi, Alvorada e conjunto Viver Melhor.