Suspeito de ter matado três pessoas entre elas uma criança de 11 meses é preso

MANAUS – A polícia prendeu um dos suspeitos de um triplo homicídio ocorrido na manhã de sábado, (2), no bairro Campo Sales. Ele foi encontrado e detido na rua Rio Branco, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

A equipe recebeu denúncia, via Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), de que um veículo Onix, cor branca, placa PHG 0365, estava envolvido em um triplo homicídio no bairro Campo Sales, onde dois homens, uma mulher e uma criança de 11 meses foram alvejados com vários disparos de arma de fogo. Os dois homens foram a óbito no local e a criança foi a óbito no hospital.

Foi consultado o endereço registrado do veículo e a Força Tática foi até o local, no bairro Alvorada, onde o proprietário do carro ao ser questionado, informou que havia vendido o veículo para outra pessoa. E passou o endereço no bairro Cidade de Deus, onde foram localizados o veículo e o motorista envolvidos nos homicídios.

Na abordagem, o suspeito confessou que dirigia o carro na ocasião do crime. Foram feitas várias diligências tentando capturar os demais integrantes, ainda sem êxito.

O condutor do veículo foi conduzido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos de investigação do caso.