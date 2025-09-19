Tabatinga Airport promove 2º edição do projeto que leva inclusão digital a jovens indígenas

Curso é direcionado às comunidades Umariaçu I e II, do povo Tikuna;





Teve início ontem quinta-feira (18/9), em Tabatinga (a 1.108 km de Manaus), a segunda edição do projeto Évare, que oferece cursos gratuitos de informática para jovens indígenas do povo Tikuna, em um laboratório estruturado no Tabatinga Airport, integrante da rede VINCI Airports. Lançado em 2024 pela Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, o projeto é realizado em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e está alinhado aos pilares sociais da empresa que busca gerar um legado positivo para a sociedade, impactando diretamente a comunidade local.

A aula inaugural ocorreu, no auditório do aeroporto, com a presença de alunos, familiares, representantes da Concessionária, do Cetam e lideranças indígenas das comunidades Umariaçu I e II, localizadas nas proximidades do aeroporto. Nesta edição, 40 jovens indígenas serão preparados para o mercado de trabalho.

O povo Tikuna é um dos mais numerosos do Amazonas. Segundo a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), eles formam a segunda maior população indígena da Amazônia brasileira, com cerca de 60 mil pessoas. Tabatinga, por sua vez, é o terceiro município do país com maior concentração indígena, de acordo com o IBGE.

O projeto de inclusão digital da VINCI Airports simboliza um passo estratégico em direção à educação inclusiva e à valorização da cultura indígena, em sintonia com os compromissos da companhia dentro da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) para o Desenvolvimento Sustentável.

O nome Évare deriva da palavra “Éware”, de origem Tikuna, que significa terra sagrada e representa a conexão com a natureza. A escolha busca traduzir a harmonia entre o conhecimento ancestral e as ferramentas digitais, aproximando tradições culturais da tecnologia.

A Gerente de Comunicação da VINCI Airports no Brasil, Daniela Franco, destaca: “Com essa iniciativa e junto com a parceria fundamental do Cetam, agimos para a promoção social nessas comunidades, para o desenvolvimento de competências técnicas entre os jovens indígenas. Muito além de operar aeroportos e se preocupar com a infraestrutura deles, também mantemos esse olhar para as comunidades, nos conectando e contribuindo para transformar esses locais”.

Laboratório de Leitura

Além da aula inaugural do projeto “Évare”, a Concessionária dos Aeroportos da Amazônia lançará, também na quinta-feira, o Laboratório de Leitura, que beneficiará mais de 2 mil alunos da Escola Municipal Francisco Mendes, no município. O evento de lançamento está previsto para às 13h30. O projeto é desenvolvido pela CEC Brasil com patrocínio da Concessionária.