Tabatinga é o segundo município do AM com maior índice de vacinação

Iniciada em 19 de janeiro, a Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Tabatinga já imunizou 5.636 pessoas, colocando o município em segundo lugar no ranking de vacinação no estado do Amazonas. Os números, disponibilizados no gráfico ‘Vacinômetro’ da Fundação de Vigilância Sanitária (FVS), representam 30,8% do total de habitantes que devem receber as primeiras doses da vacina no município.

A Prefeitura de Tabatinga iniciou o cronograma de vacinação pelos povos indígenas e trabalhadores de saúde. Com uma nova remessa das doses entregues na última semana de janeiro, a aplicação das vacinas já se estende também para idosos a partir de 70 anos que não podem comparecer as UBSs.

Segundo o prefeito da cidade, Saul Bemerguy, a comunicação com o estado tem sido imprescindível para o avanço da imunização, já que o município está na fronteira Brasil-Peru-Colômbia. “Estamos na tríplice fronteira, por isso é muito importante que a gente mantenha contato com a equipe que está à frente da distribuição dos lotes de vacinas. Trabalhamos diariamente para levar mais doses para os povos indígenas e grupos prioritários. Vamos continuar avançando na luta contra a Covid-19”, disse.

Tabatinga já imunizou 4.649 indígenas e mais de 600 trabalhadores da saúde, conforme o gráfico de vacinação da FVS desta segunda-feira (8).

Usina de Oxigênio

A Prefeitura de Tabatinga também recebeu reforço para apoiar o atendimento hospitalar dos pacientes da Covid-19 no principal hospital de campanha do município. As estruturas da usina de oxigênio, doadas pelo Hospital Sírio Libanês, chegaram ao município no último dia 27 e estão em construção nas dependências do Hospital e Maternidade Celina Villacrez Ruiz.

O transporte da usina até Tabatinga foi feito com apoio do Ministério da Defesa. A previsão é que o processo de instalação da usina esteja concluído ainda nas primeiras semanas de fevereiro, passando em seguida para os testes e, posteriormente, liberada para o uso.