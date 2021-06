Tabatinga muda estratégia e inicia vacinação na faixa etária de 40 a 49 anos

A Prefeitura de Tabatinga mudou a estratégia de vacinação contra a Covid-19, criando um cadastro de reserva para vacinar mais pessoas e agilizar a imunização da população. O município está entre as 5 cidades que mais vacinou no Amazonas.

Até agora o município já aplicou mais de 27 mil doses e inicia, na próxima segunda-feira (14), a vacinação da faixa etária de 40 a 49 anos.

O prefeito da cidade, Saul Bemerguy destacou mudança na estratégia do município. “Muitas pessoas não estavam indo vacinar, então mudamos nossa estratégia. Criamos um critério com cadastros reservas, ou seja, todo dia quando uma pessoa for se vacinar, outras nove vacinas que estavam programas para serem aplicadas no dia vão para as pessoas que se cadastraram. Isso evita desperdício e promove a vacinação de mais pessoas.”, ressaltou o Saul.

Dados parciais do órgão apontam que 27.919 doses foram aplicadas até a última segunda-feira, 07/06. Das doses aplicadas, 2.613 foram para trabalhadores da saúde, 14.588 em indígena, 5045 em pessoas com mais de 60 anos, 2536 em pessoas com comorbidades, 286 nas forças de segurança e salvamento e 353 em ribeirinhos.

Internações

De acordo com dados atualizados nesta sexta-feira pela Secretaria de Saúde do município, as infecções por Covid-19 vêm reduzindo drasticamente na cidade e na última semana, Tabatinga quase zerou o número de internações, contando com apenas um internado no hospital da cidade.

“Estamos cuidando do nosso povo, incentivando a vacinação e estamos próximo de zerar as internações por Covid-19 em Tabatinga. Não é uma vitória só minha, mas sim de toda a população que entendeu e seguiu nossas campanhas de prevenção.”, comemorou o prefeito Saul Bemerguy.