Tabatinga recebe as primeiras doses da vacina contra a covid-19

Tabatinga (a 1.105 quilômetros de Manaus) recebeu, na manhã desta terça-feira (19, a vacina Coronavac para combater a covid-19. O dia representa um ato histórico para todos os altosolimonenses.

Aproximadamente 13 mil doses chegaram ao município via aérea, para atender profissionais da saúde, idosos com mais de 60 anos e indígenas aldeados. A imunização do grupo prioritário deve começar o quanto antes.

Tabatinga já registrou quase 2,4 mil casos de covid-19. Noventa pessoas morreram em decorrência da doença na cidade.