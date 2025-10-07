Tabatinga terá serviço especializado para vítimas de violência sexual

Moradores de Tabatinga (a 1.134 quilômetros de Manaus) terão acesso a serviços para vítimas de violência sexual. O objetivo é garantir um atendimento especializado e humanizado a mulheres, crianças e adolescentes da região do Alto Solimões.





A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) instaurou um Procedimento Coletivo (PC) para acompanhar o processo de implementação do Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (Savvis). A medida foi tomada após sucessivas tentativas da instituição em assegurar, junto à direção da maternidade de Tabatinga, o funcionamento do serviço. Apesar das reuniões com gestores, médicos e profissionais da assistência social, as limitações estruturais da unidade e a ausência de providências efetivas por parte do Estado têm impedido a execução do Savvis.

“Já vínhamos tentando, por meio de reuniões, garantir a implementação do serviço. No entanto, percebemos que as limitações da direção local exigiam uma atuação mais ampla, junto à Secretaria de Estado da Saúde. O Savvis é essencial para que as vítimas recebam um atendimento imediato, integral e digno”, afirmou a defensora pública Jéssica Matos, integrante do Grupo de Atuação Estratégica na Proteção e Defesa das Mulheres (Gadem).

A ausência do serviço tem causado graves prejuízos às vítimas de violência sexual, especialmente a meninas menores de 14 anos que engravidam em decorrência de abuso. Muitas dessas adolescentes e suas famílias desconhecem os direitos garantidos por lei, como o acesso ao aborto legal, previsto na Lei nº 12.845/2013, conhecida como Lei do Minuto Seguinte.

A implementação do Savvis é considerada fundamental para o fortalecimento da rede de proteção a mulheres, crianças e adolescentes do Alto Solimões. O serviço deverá contar com uma equipe multidisciplinar capacitada, composta por profissionais da saúde, psicologia e assistência social, com fluxos padronizados e formulários próprios de notificação.