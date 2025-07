Taís Araújo faz rara aparição ao lado do pai e dos filhos com Lázaro Ramos

A atriz Taís Araújo, 46, fez uma rara aparição ao lado do pai, Ademir Araújo, e dos dois filhos, frutos de seu relacionamento com Lázaro Ramos, 46, na noite deste sábado (19).





Os quatro foram assistir à peça “Rita Lee, uma autobiografia musical”, no teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, e foram flagrados pelos paparazzi do local.

Taís Araújo já usou as redes sociais para ser sincera ao falar sobre um momento raro em que conseguiu ficar sozinha em casa e desfrutar da própria companhia.

Na época, ela disse que os filhos, João Vicente, 12, e Maria Antônia, 10, viajaram com Lázaro Ramos para o Ceará.

“As crianças foram encontrar o Laz [Lázaro Ramos] lá em Quixadá [Ceará], vocês devem estar acompanhando a aventura dele por lá”, começou nas stories do Instagram.

Taís Araújo também contou que o marido irá trazer comidas típicas como paçoca salgada e rapadura com coco, e que está animada com a possibilidade relaxar e aproveitar esse tempo sozinha.

Fonte: CNN Brasil