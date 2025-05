Tamanduá-bandeira é resgatado após circular por ruas de Silves; vídeo

Um tamanduá-bandeira foi visto circulando pelas ruas do município de Silves, no interior do Amazonas, na manhã desta sexta-feira (3), surpreendendo moradores da cidade. O animal, típico da fauna brasileira e classificado como espécie ameaçada de extinção, apareceu em área urbana, o que gerou preocupação entre a população e autoridades.





Equipes ambientais foram acionadas e realizaram o resgate do animal de forma segura. De acordo com os agentes envolvidos, o tamanduá não sofreu ferimentos e toda a operação foi conduzida com os cuidados necessários, priorizando o bem-estar do animal.

Após o resgate, o tamanduá será levado de volta ao seu habitat natural, em uma área de mata preservada, longe dos riscos da zona urbana.

A presença do animal em ambiente urbano acende um alerta sobre os impactos da expansão humana e reforça a importância da preservação da fauna silvestre. Especialistas destacam ainda a necessidade de conscientização da população sobre o convívio com animais nativos da região amazônica.

Fonte: g1/Amazônia