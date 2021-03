Tamanduá-mirim é resgatado no centro de Nhamundá

Militares do 2° Grupamento de Polícia Militar (GPM) resgataram um animal da fauna silvestre, da espécie tamanduá-mirim, na noite do último sábado (20/03), no centro da cidade de Nhamundá (distante 383 quilômetros da capital).

De acordo com os militares, o animal estava circulando no centro da cidade, possivelmente, buscando áreas de terra firme, em razão da cheia dos rios.

A equipe fez a captura do animal com todos os cuidados e, no domingo (21/03), com apoio da Secretaria de Meio Ambiente do município, realizou a soltura dele em seu habitat natural.