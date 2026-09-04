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TCE-AM conquista 1º lugar em prêmio nacional de boas práticas em gestão por competências

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Redação 5
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Foto: Nathália Silveira/Divulgação

O Sistema Integrado de Desenvolvimento Estratégico (SIDE), trabalho desenvolvido dentro do próprio Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) por servidores de diferentes setores, garantiu ao Tribunal o 1º lugar na categoria Melhor Prática em Gestão por Competências do Prêmio Melhores Práticas em Governança em Gestão de Pessoas no Setor Público 2026.

A premiação ocorreu em Foz do Iguaçu (PR), durante evento promovido pela InFocoRH. Em sua quarta edição, o prêmio reconhece iniciativas de instituições públicas brasileiras voltadas ao aprimoramento da gestão de pessoas e da governança.


Para a presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, o reconhecimento mostra que inovação e eficiência também podem ser construídas internamente. Isso porque a iniciativa foi desenvolvida sem a contratação de uma consultoria externa especializada. “Celebramos a confirmação de que economizar recursos públicos não significa abrir mão da excelência. Podemos transformar dados em conhecimento, conhecimento em planejamento e planejamento em desenvolvimento de pessoas, com qualidade e inovação construídas dentro de casa”, afirmou.

O SIDE utiliza tecnologia e inteligência artificial para mapear as competências dos servidores e indicar cursos e ações de desenvolvimento de acordo com as necessidades profissionais. A ferramenta foi construída a partir do levantamento das competências necessárias aos diferentes cargos e funções e da autoavaliação dos próprios servidores.

A Escola de Contas passou a utilizar os dados para sugerir cursos individualizados, alinhados às necessidades identificadas.

“O Degesp não conseguiria fazer isso sozinho. Conseguimos reunir setores como a Consultoria Técnica e a Escola de Contas e, juntos, analisamos realidades complexas do Tribunal, usamos tecnologia, inteligência artificial e muita boa vontade para conseguir levantar e mapear as competências”, explicou a chefe do Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp), Jeane Benoliel.

Com o sistema estruturado e em funcionamento, a Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin) deverá incorporar a metodologia do SIDE às ferramentas institucionais do Tribunal, ampliando o alcance da iniciativa.

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