TCE-AM conquista 3º lugar em ranking nacional sobre enfrentamento ao assédio

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) conquistou o 3º lugar entre os Tribunais de Contas do Brasil no ranking de participação no Formulário de Diagnóstico – GT Assédio e Discriminação, promovido pelo Comitê Técnico de Corregedorias, Ouvidorias e Controle Interno e Social do Instituto Rui Barbosa (IRB).





O destaque foi alcançado graças ao trabalho integrado do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação, da Ouvidoria e da Diretoria de Comunicação da Corte, que atuaram de forma plural para estimular a participação dos servidores e colaboradores.

Para a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, o resultado traduz o compromisso da instituição com um ambiente saudável e inclusivo.

“Este diagnóstico é uma ferramenta importante para que possamos compreender a realidade dos nossos ambientes de trabalho e construir estratégias efetivas contra o assédio e a discriminação”, destacou.

O conselheiro-ouvidor Mario de Mello também ressaltou a importância da mobilização.

“O engajamento dos servidores mostra que o TCE-AM está atento a esse tema tão sensível e disposto a enfrentar, com responsabilidade, qualquer prática que comprometa a dignidade no ambiente de trabalho”, afirmou.

As respostas ao formulário, tratadas de forma sigilosa, servirão de base para medidas preventivas e para a consolidação de um levantamento nacional. A ação está alinhada às diretrizes que promovem espaços laborais mais respeitosos, seguros e equitativos em todo o sistema de controle externo do país.