TCE-AM divulga lista com inscrições aprovadas para o Processo Seletivo de Estagiários

Os candidatos a uma das 95 vagas disponíveis no Processo Seletivo para Estagiários do Tribunal de Contas do Amazonas (PSS/TCE-AM) já podem conferir se tiveram suas inscrições aprovadas pela Escola de Contas Públicas (ECP). A lista completa com todos os 1.208 participantes aprovados para participar do PSS foi divulgada na tarde desta terça-feira (29) no Diário Oficial Eletrônico da Corte de Contas Amazonense pelo endereço doe.tce.am.gov.br.

O programa de estágio no TCE-AM possui remuneração de R$ 1.286,59, além de auxílio-transporte no valor de R$ 215,68. O resultado final do certame está previsto para o dia 19 de dezembro.

As inscrições ficaram disponíveis entre os dias 11 e 17 de novembro. Ao todo, 3.204 estudantes de instituições de ensino superior do Amazonas realizaram suas inscrições por meio da plataforma online disponibilizada pela Corte de Contas amazonense. Para deferimento, a ECP levou em conta a documentação apresentada pelos candidatos no ato da inscrição via endereço eletrônico disponibilizado pelo TCE-AM especificamente para o PSS 2022.

Os candidatos cujas inscrições foram indeferidas poderão ter acesso ao motivo do indeferimento por meio de seu cadastro no endereço eletrônico https://processoseletivo.tce.am.gov.br/.

“As aprovações das inscrições foram feitas com base em uma equipe técnica da Escola de Contas Públicas que avaliou se os inscritos atendiam a todas as exigências publicadas no Edital do Processo Seletivo. A partir de agora desejo sorte aos que tiveram a inscrição deferida para que se saiam bem na fase avaliativa e para que possam, no menor tempo possível, estar conosco contribuindo para o funcionamento da Corte de Contas amazonense”, destacou o conselheiro-presidente Érico Desterro.

Inscritos

Diferente de edições anteriores, o Processo Seletivo não terá a realização de provas para classificação no certame. Desta vez a metodologia de classificação levará em conta apenas a nota do coeficiente de rendimento universitário do estudante, que passará por análise de examinadores da Escola de Contas Públicas (ECP). Isso acontece devido à urgência de demandas do TCE-AM, que possui alta rotatividade de estagiários.

Entre os cursos com vagas disponíveis, o com maior número de candidatos é o de direito, que recebeu o total de 1.890 pedidos de inscrição para a disputa de uma das 29 vagas disponíveis. O vice-campeão de inscritos foi o curso de administração, que contabilizou o total de 482 inscritos para 18 vagas disponíveis. O curso de ciências contábeis completou o ranking com 292 inscritos para disputar três vagas disponíveis.O curso de Análise de Sistemas e Tecnologia da Informação recebeu 218 inscritos para cinco vagas e o de Arquivologia, com uma vaga, recebeu 23 inscritos.

Já os cursos de pedagogia, arquitetura, engenharia civil, ciências econômicas e comunicação social, que terão formação de cadastro de reserva, receberam a somatória de 323 inscritos. Todos os cursos com vagas disponíveis possuem um quantitativo específico para vagas de ampla concorrência e para estudantes com deficiência.

Do total de inscrições, 545 são estudantes da Universidade Federal do Amazonas (UFAM); 290 da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e outros 2.369 são de outras instituições de ensino superior do Amazonas.