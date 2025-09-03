TCE-AM lança novas ferramentas digitais para aproximar sociedade do controle externo

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) deu mais um passo na modernização dos seus serviços ao lançar três novas ferramentas tecnológicas desenvolvidas pela Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin).





As soluções foram criadas para aumentar a transparência, agilizar processos e aproximar a sociedade do trabalho de fiscalização realizado pela Corte de Contas.

“Com essas inovações, fortalecemos a transparência e oferecemos à sociedade meios mais modernos de acompanhar e interagir com o Tribunal de Contas”, afirmou a conselheira-presidente, Yara Amazônia Lins.

A principal novidade é para o público externo, que trata da expansão do Domicílio Eletrônico de Contas (DEC) para o sistema iOS. Agora, gestores, advogados e cidadãos podem acompanhar notificações e processos também a partir de iPhones, somando-se às versões já disponíveis para Android e web.

Segundo o secretário de Tecnologia da Informação (Setin), Elynder Lins, essa ampliação reforça a missão do Tribunal de se aproximar da sociedade.

“As novas ferramentas modernizam o controle externo ao integrar informações e padronizar a coleta e análise de dados. Além disso, aproxima o TCE-AM da sociedade, ao permitir que servidores, jurisdicionados e cidadãos utilizem agora dispositivos iOS para acessar essas ferramentas de qualquer lugar.”

Tecnologia que fortalece

Outra inovação é o Emcampo, solução que organiza todas as etapas de fiscalizações presenciais. Com acesso online e offline, permite que auditores coletem dados in loco por meio de aplicativos para smartphones, integrando-os a um módulo web.

A ferramenta possibilita a geração automática de minutas de relatórios e potencializa ações de fiscalização como o programa Blitz TCE.

O terceiro destaque é o Audiflow, plataforma integrada que centraliza todas as fases do processo de auditoria, do planejamento ao relatório final. Entre as vantagens estão a conexão com sistemas já utilizados pelo Tribunal, como Spede, DEC e e-Contas, e a geração mais rápida de documentos e notificações.

Atualmente em fase piloto na Diretoria de Controle Externo da Administração Direta (Dicad), a ferramenta deve ser expandida para outras áreas do Tribunal nos próximos meses. Sobre esse impacto, Elynder acrescenta:

“O principal impacto dessas ferramentas é que as auditorias ficam mais eficientes e de melhor qualidade, com cada etapa do planejamento, execução e documentação registradas de forma padronizada e com acompanhamento em tempo real. Também, melhora a comunicação com os gestores e com a sociedade.”