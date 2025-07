TCE-AM lança plataforma de inteligência artificial generativa exclusiva para servidores

Em mais um passo rumo à modernização tecnológica, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) lançou oficialmente a Amazon.IA, sua nova plataforma institucional de inteligência artificial generativa.





A ferramenta marca uma virada digital no apoio técnico às atividades da Corte, oferecendo recursos avançados como análise de documentos, criação de textos, tradução de conteúdos e interação por voz com segurança e integração aos sistemas internos.

Desenvolvida com base nos modelos mais avançados do mercado, como o ChatGPT e o Gemini, a Amazon.IA permite uma experiência personalizada e produtiva para os servidores do TCE-AM. A solução também será integrada ao catálogo nacional de ferramentas de IA da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), fortalecendo a atuação colaborativa dos Tribunais de Contas no país.

“É com muita satisfação que lançamos a Amazon.IA, uma plataforma que representa um marco na modernização do nosso Tribunal. Com ela, ampliamos nossa capacidade técnica, aumentamos a produtividade dos nossos servidores e reforçamos nosso compromisso com a inovação e a transparência na administração pública”, afirmou a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins.

Acesso

Neste primeiro momento, o acesso à ferramenta será exclusivo para os mais de 430 servidores que passaram por capacitação específica promovida pelo Comitê de Inteligência Artificial da Corte. Um novo curso, na modalidade online, já está disponível por meio da Escola de Contas Públicas (ECP), abrindo caminho para a ampliação do uso da tecnologia.

A viabilização da plataforma contou com apoio direto da presidência e envolveu a aquisição institucional de créditos para garantir a segurança e o desempenho das soluções utilizadas.

“Não existe inteligência artificial gratuita. Ou se paga com dinheiro ou com dados. Com a Amazon.IA, garantimos o uso responsável e seguro das ferramentas, protegendo as informações institucionais e oferecendo o que há de mais avançado em produtividade para os servidores”, destacou o diretor de Inteligência Artificial do TCE-AM, Arlesson dos Anjos.

A Amazon.IA permite ainda a criação de assistentes personalizados sem necessidade de programação, interpreta arquivos multimodais e facilita o compartilhamento de informações com importação e exportação de conversas. Segundo o comitê responsável, outras soluções baseadas em IA devem ser lançadas em breve, reforçando a transformação digital da Corte de Contas do Amazonas.