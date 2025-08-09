TCE-AM participa de reunião nacional sobre o aperfeiçoamento da comunicação

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) esteve entre as instituições que participaram, ontem sexta-feira (8), da terceira reunião presencial da Rede dos Secretários de Comunicação dos Tribunais de Contas (Rede Secom), realizada durante o III Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas (CNCTC), no Rio de Janeiro.





Cerca de 50 profissionais participaram da reunião que foi conduzida pelo presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Edilson Silva, ao lado do presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TC-ES), Domingos Taufner. Na pauta, ações conjuntas para ampliar a presença do Sistema Tribunais de Contas na imprensa e fortalecer a relação com a sociedade, incluindo a criação de uma pauta mensal nacional e a indicação de ferramentas para monitoramento de redes sociais.

Durante as discussões, a diretora de Comunicação do TCE-AM, Mariana Sodré, destacou que o fortalecimento da comunicação institucional é uma diretriz da presidência da Corte amazonense.

“Por orientação da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, a comunicação do TCE-AM precisa ir além de divulgar ações institucionais. Nosso papel é aproximar o Tribunal da sociedade, garantir transparência e tornar o trabalho técnico mais acessível e compreensível para o cidadão. Este encontro é fundamental para alinharmos estratégias e ampliar a presença dos Tribunais de Contas na imprensa”, afirmou.

Na mesma linha, a diretora adjunta de comunicação do TCE-AM, Dhyene Brissow, ressaltou que a comunicação pública exige atualização constante e atuação estratégica.

“A comunicação é um serviço essencial, que deve acompanhar a evolução das plataformas e das demandas sociais. Aperfeiçoar a forma como comunicamos significa fortalecer a credibilidade e a utilidade do Tribunal para a população”, disse.

Também foi debatida a possibilidade de abrir espaço, no próximo CNCTC ou no Laboratório de Boas Práticas dos Tribunais de Contas (LabTCs), para apresentação de cases de sucesso das assessorias de comunicação. O próximo encontro presencial da Rede Secom está previsto para ocorrer de 2 a 5 de dezembro, em Florianópolis (SC), durante o IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas (CITC).