TCE-AM promove I Encontro Amazonense de Governança do RPPS em outubro

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizará, no dia 8 de outubro de 2025, o I Encontro Amazonense de Governança do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). O evento acontecerá no auditório da Corte de Contas, das 8h30 às 17h, e reunirá gestores, servidores e especialistas para debater práticas que fortaleçam a análise e o julgamento de processos previdenciários no estado.

O encontro é voltado para servidores e gestores dos órgãos previdenciários do Amazonas e terá 8h de carga horária com entrega de certificados. A inscrição é gratuita e pode ser feita por meio do site da Escola de Contas Públicas (ECP), no endereço eletrônico: https://ecpvirtual.tce.am.gov.br/.





Com duração de oito horas, o encontro tem como objetivos: aprimorar o julgamento de processos de aposentadoria, reforma e pensão; garantir maior efetividade nas comunicações processuais; e integrar os fluxos entre julgamento, auditoria e laudos e contas da gestão dos RPPS. Outro eixo central é a difusão de boas práticas de auditoria, inspeção e análise atuarial/contábil, reduzindo inconsistências e fortalecendo a governança previdenciária.

A programação inclui três sessões temáticas, sendo a primeira sobre Análise técnica e prevenção de impropriedades; a segunda sobre Julgamento célere e comunicação processual e a última sobre Contas do RPPS.

Além das palestras, haverá mesa-redonda integrada e a assinatura de termo de cooperação entre órgãos participantes.