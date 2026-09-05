TCE-AM realiza III Jornada Técnica do Programa TCE Pela Educação nos dias 8 e 9 de setembro

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realiza, nos dias 8 e 9 de setembro, a III Jornada Técnica do Programa TCE Pela Educação. O encontro será realizado na sede da Corte, em Manaus, e reunirá representantes dos municípios participantes para uma análise dos resultados alcançados e das ações que estão sendo executadas pelas redes de ensino.

Com o tema “Da ação ao impacto: busca incansável pelo resultado”, a jornada marca uma nova etapa do programa, que passa a concentrar esforços no acompanhamento da execução dos planos de ação elaborados pelas escolas e secretarias municipais de Educação. Ao todo, cerca de 40 mil ações foram estruturadas pelos participantes do programa.





“O nosso compromisso é fazer com que esse trabalho produza resultados concretos e contribua para o aprimoramento da educação nos municípios participantes”, afirma a presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins.

Para o conselheiro-corregedor Fabian Barbosa, que coordena o programa, o momento exige que os planos elaborados pelas redes sejam transformados em medidas concretas.

“Os municípios e as escolas já construíram seus planos de ação e, agora, precisamos acompanhar o que está sendo realizado, analisar os resultados e intervir sempre que for necessário. A III Jornada Técnica é justamente esse momento de olhar para os dados e transformar as evidências em decisões que possam melhorar a aprendizagem e a permanência dos estudantes na escola.”

No primeiro dia, a programação será dedicada à análise do programa e de seus principais resultados, com apresentação dos dados, identificação de avanços, desafios e prioridades. Também serão discutidas estratégias para transformar indicadores e evidências em decisões e intervenções capazes de produzir resultados concretos nas redes participantes.

Já no dia 9, a programação terá como foco a avaliação educacional. Serão apresentados os resultados da avaliação diagnóstica realizada nas redes participantes, além de uma formação técnica sobre a utilização desses dados como instrumento de apoio à gestão e à aprendizagem. A atividade contará com a participação do especialista Luciano Roberto Rocha, doutor em Educação.

A programação será encerrada com atividades sobre padronização de práticas de sucesso na gestão educacional, abordando conceitos, métodos e instrumentos para transformar estratégias em práticas consistentes nas redes de ensino. A jornada integra o ciclo de acompanhamento do Programa TCE Pela Educação e representa um momento de análise do trabalho desenvolvido até agora e de definição das próximas ações.

O encontro é destinado aos representantes dos municípios participantes do Programa TCE Pela Educação, com participação de secretários municipais de Educação e pontos focais titulares.