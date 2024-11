TCE-AM sedia evento “Mulheres Guerreiras” em apoio à igualdade de gênero

O auditório do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) foi palco, na tarde desta segunda-feira (18), do evento “Mulheres Guerreiras”, promovido pela Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ) com o objetivo de fortalecer a luta pelos direitos das mulheres, incentivar a igualdade de gênero e promover o empoderamento feminino.





A iniciativa contou com o apoio logístico do TCE-AM, reafirmando o compromisso da Corte de contas com causas sociais de grande relevância.

A programação incluiu pronunciamentos de autoridades de destaque, que abordaram os desafios e as conquistas das mulheres no campo jurídico e na sociedade. A entrega do colar acadêmico, símbolo de pertencimento e valorização das associadas da ABMCJ-AM, foi um dos pontos altos da solenidade, com doze homenageadas.

A conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, reconhecida por seu entusiasmo e dedicação à luta pelos direitos das mulheres, foi uma das agraciadas, representada pela procuradora de contas Fernanda Cantanhede Veiga Mendonça. Também foi homenageada a diretora da Ouvidoria da Mulher do TCE-AM, Ana Paula Machado Aguiar.

O encerramento foi marcado pelas considerações finais da presidente da ABMCJ-AM, Lúcia Corrêa Viana, que enfatizou o papel da associação na promoção da igualdade e da proteção às mulheres.