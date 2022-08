TCE-AM será palco para a comemoração de 30 anos da Atricon

Acesse o hotsite do evento, aqui

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), no dia 14 de setembro, será um dos palcos para a comemoração de 30 anos da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), sendo uma das sedes do Encontros Regionais Norte – Amazonas.

Neste evento o foco estará no tema “Integridade e Transparência: Implementar para Avançar” e o público-alvo são os servidores dos Tribunais de Contas de diversas áreas interessados no tema.

De acordo com o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, o momento marca três décadas de grande relevância da instituição para a defesa e aperfeiçoamento das Cortes de Contas do país. O conselheiro também destacou sobre a importância de fomentar debates relacionados à transparência, integridade e ética.

“É uma data significativa para os membros de Tribunais de Contas, uma vez que a Atricon trabalha junto a nós visando o aprimoramento das Cortes e suas funções. Além disso, o evento vem para possibilitar o estreitamento das relações com outras entidades e realizar diálogos sobre temas relevantes.” afirmou o conselheiro-presidente do TCE-AM, Érico Desterro.

Conforme o presidente da Atricon, Cezar Miola, a série de cinco encontros regionais possibilitará a realização de seminários e atividades, além de lançamentos de pesquisas, capacitações e outros projetos.

“Os encontros regionais iniciaram em Brasília e irão ser realizados em todas as regiões do país, sendo Manaus a sede da região norte. Esse evento proporcionará, além de discussões conforme as necessidades locais, mas também instigará os servidores dos Tribunais de Contas quanto o controle externo, controle social e muito mais.”, declarou o presidente da Atricon, Cezar Miola.

O presidente da IRB, conselheiro Edilberto Pontes, pontuou que o evento será para além de uma homenagem, mas reafirmará a marca da Atricon de ser uma entidade que democratiza o diálogo através de debates e eventos.

“A atuação da Atricon junto a IRB e outras organizações é sempre sinônimo de investimento e estímulo de troca de informações e experiências entre os membros das Cortes de Contas. Com isso, mais uma vez a Associação vai fazer acontecer um evento entre associados com o objetivo de plantar novas ideias para traçar metas e ações estratégicas.” concluiu o conselheiro Edilberto Pontes.

Transmissões online

As palestras online serão transmitidas pelo canal no Youtube do TCE Amazonas com apoio da Diretoria de Comunicação do Tribunal (Dicom/TCE-AM), além de redes sociais como Facebook, Instagram e TikTok. A programação completa e as inscrições podem ser consultadas no hotsite do evento ou no endereço da ECP-AM.

Programação

Para a celebração, a programação contará com 2 palestrantes, como o professor e fundador do Programa de Transparência Pública da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Gregory Michener, e o jornalista e radialista Mílton Jung.

O evento iniciará com a abertura institucional e terá duas palestras: a primeira abordará o tema “Transparência” com o professor da FGV. A segunda palestra será ministrada pelo jornalista com a temática “Integridade e Ética” e ao fim do evento vai ser realizado o coquetel.

O evento será híbrido, sendo realizado de maneira presencial no Auditório da Corte de Contas, e também dispondo de transmissões online pelas redes sociais.