Teatro Amazonas divulga agenda de espetáculos da segunda quinzena de março

Abrindo a temporada de espetáculos da segunda quinzena de março no Teatro Amazonas, o Balé Folclórico apresenta “Os Catraieiros”, na quinta-feira (16/03), às 20h. A programação é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

O espetáculo faz um paralelo entre os “gondoleiros”, símbolo italiano, e os “catraieiros”, responsáveis pelo transporte de pessoas e mercadorias pelos igarapés que cruzavam o Centro Histórico de Manaus. A entrada é gratuita.

“Os corpos artísticos do Estado têm uma importante participação no sentido de apresentar espetáculos que encontram identidade com o público, seja dentro de um contexto histórico, uma trilha sonora ou na dança”, disse o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

Na sexta-feira (17/03), às 20h, o teatro recebe “Concerto Amazônico com David Assayag” e a participação dos músicos da Orquestra de Violões e da Amazonas Filarmônica. O show inspirado nas toadas do Festival Folclórico de Parintins, recebe novos arranjos que permeiam o universo amazônico. Os ingressos para o show estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas ou no site shopingressos.com

A música erudita entra na programação do teatro no sábado (18/03), às 20h, com o concerto “Bachianas” da Orquestra de Câmara do Amazonas, sob a regência de Marcelo de Jesus. O espetáculo traz os solistas, Onel Zorrila e Anna Samokish. A classificação é de sete anos e a entrada é gratuita por ordem de chegada.

E no domingo (19/03), às 19h, o Teatro Amazonas recebe o show performático “Amazonian Queen Stars Show – Palco de Bonecas”, da Associação Cultural Apareceu a Margarida. O espetáculo com Márcia Siqueira, Roque Baroque, Luso Neto e Michel Gerrero, faz uma viagem às transformações da cultura a partir do século 20, à liberdade de gêneros, os percalços e as conquistas na área cultural. A classificação é de 14 anos e os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro ou no site shopingressos.com