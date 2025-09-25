Teatro Amazonas sedia XIV Encontro de Tenores do Brasil nos dias 25 e 26 de outubro

Manaus – O Teatro Amazonas será palco do XIV Encontro de Tenores do Brasil, que acontece nos dias 25 e 26 de outubro. O evento reúne nomes consagrados do canto erudito nacional e internacional e já tem ingressos à venda pelo site ShopIngressos, com valores entre R$ 40 e R$ 200. A classificação é livre.
A edição deste ano ganha um significado especial ao iniciar no Dia Mundial da Ópera (25/10), reforçando o compromisso do projeto em valorizar a música clássica e aproximar o público do repertório lírico.
Entre os destaques do encontro estão os tenores Miquéias William (Manaus), Vitório Scarpi (Curitiba), Eduardo Machado (Goiânia) e Rim Park (Coreia do Sul). Na primeira noite, haverá participação especial do cantor David Assayag. O espetáculo contará ainda com a Orquestra Amazonas Filarmônica, sob regência do maestro Otávio Simões.
Idealizado pelo tenor amazonense Miquéias William, o evento se consolida como uma das principais iniciativas culturais voltadas para o canto lírico no país.
“O Encontro de Tenores cresce a cada ano, trazendo a Manaus nomes de destaque no cenário nacional e internacional e ampliando o acesso do público ao canto erudito. É uma oportunidade de fortalecer a cultura no Amazonas e aproximar a ópera de mais pessoas”, destacou Miquéias.