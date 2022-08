Tecnologia 5G chega em Curitiba, Goiânia e Salvador nesta terça-feira, 16

Curitiba, Goiânia e Salvador começam a receber o 5G a partir desta terça-feira (16), segundo decisão do Gaispi, grupo que acompanha a implementação da tecnologia no Brasil.

As prestadoras que adquiriram a faixa de 3,5 GHz na licitação do 5G poderão ativar as estações com a tecnologia de quinta geração do serviço móvel nas três capitais, que se juntam a Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP).

Os testes para averiguar eventuais interferências nos sinais de Curitiba, Goiânia e Salvador foram realizados na semana passada, e o Gaispi deu aval para a implementação da tecnologia nesses municípios na última sexta-feira (12).

No começo, vale ressaltar que o sinal cobre apenas alguns bairros das cidades, sendo ainda comum que existam áreas de sombra, isto é, onde o 5G não pega.

De acordo com a Entidade Administradora da Faixa (EAF – Siga Antenado), deverão estar aptas para receber o 5G até 29 de agosto as cidades de Florianópolis (SC), Palmas (TO), Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES).

Já as outras 15 capitais terão a tecnologia liberada até 28 de outubro. O prazo inicial de implementação era para até o fim de agosto, mas a Anatel postergou a implementação do 5G nessas cidades “com base em informações logísticas”.

Fonte: CNN Brasil