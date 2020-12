‘Temos um leque de inaugurações a fazer’, diz Arthur ao passar o Natal verificando obras

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, passou o dia de Natal, 25/12, fazendo vistoria em obras que estão em fase final e que serão entregues nos próximos dias, como um skate park e unidades educacionais.

Mesmo com o feriado e o tempo chuvoso, a agenda de inspeção e verificação do prefeito foi cumprida para garantir a conclusão dos trabalhos. “Temos um leque de inaugurações a fazer e um leque de momentos de luta para concluirmos certas obras”, afirmou o prefeito ao relatar os desafios dos últimos dias de seu terceiro mandato.

Marco para o esporte em Manaus, o skate park Ulysses Boca será inaugurado nos próximos dias e recebeu a vistoria final do prefeito Arthur Neto neste Natal. O projeto do espaço localizado no parque municipal Ponte dos Bilhares (entre as avenidas Constantino Nery e Djalma Batista), contempla duas categorias de skate mais praticadas no mundo: a street (skate de rua) e a park (mistura de bowl e banks, pistas em forma de conchas). A pista é a primeira da categoria na região Norte.

Bastante emocionado ao lembrar da partida recente do jornalista, skatista e amigo, Arthur voltou a elogiar a personalidade de Ulysses ao justificar a homenagem. “O Boca encantava todo mundo, era um encantador de serpentes com sua sinceridade, competência, sua lealdade e seu amor pelo skate, pela esposa, filha e amigos, os quais me incluo na primeira fila”, declarou o prefeito.

Mais de 30 trabalhadores executam os serviços em regime integral, em três turnos, incluindo domingos e feriados. A obra é desenvolvida pela Rio Ramp Design, empresa número um na projeção de espaços para skate, e teve a consultoria de Ulysses. Em uma das pistas do local já há uma imagem de seu rosto feita em grafite, pelo artista Raiz Campos.

Educação

O prefeito também vistoriou obras voltadas a educação que devem reforçar ainda mais o crescimento e avanço na qualidade de ensino proporcionados pela atual gestão e que elevou a educação básica municipal a figurar entre as 10 capitais com melhor Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb).

Próximo de ser entregue, o quinto Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) construído no conjunto Águas Claras, no bairro Novo Aleixo, zona Norte, está com as obras em ritmo de conclusão.

Os demais Cimes entregues na gestão Arthur Neto são o Cime Prof. Dr. José Aldemir de Oliveira, no Distrito Industrial 2; o Cime Josefina Castro, localizado no bairro Jorge Teixeira; o Cime Senador Artur Virgílio do Carmo Ribeiro Filho, no bairro Gilberto Mestrinho; e o Cime Dra. Vivian Estrela Marques Rodella, no bairro Lago Azul.

Os Cimes são escolas de grande porte construídos por meio do Projeto de Expansão e Melhoria Educacional da Rede Pública Municipal de Manaus (Proemem) com objetivos de expandir a cobertura e melhorar a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental na rede municipal de Manaus. O projeto é parcialmente financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e já possui recursos garantidos para construção de mais cinco unidades.

Outro espaço inspecionado pelo prefeito foi a Creche Municipal Magnolia Pessoa Figueiredo, no bairro Tarumã, zona Oeste. O local, que será entregue na próxima semana, abrigará cerca de 200 crianças em oito salas. O prédio é dotado, também, de espaço verde, playground, anfiteatro e laboratório.

Mais obras

Ainda neste dia de Natal, o prefeito visitou a obra da Clínica da Família em construção no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste, que segue em ritmo acelerado de finalização. A estrutura será mais uma das que estão sendo entregues pelo prefeito Arthur e que contribuirá para que o índice de cobertura na atenção básica da capital se aproxime dos 70%.

Ao fim das vistorias, o prefeito reforçou que as obras que não puderem ser concluídas até o fim da gestão poderão ser finalizadas pelo próximo prefeito. “As obras que não forem possíveis de concluir, o próximo prefeito ficará com dinheiro reservado para concluir. Quero criar facilidades e não dificuldades para quem vai governar a minha cidade”, concluiu Arthur.