Terremoto de 5,9 graus na Guiana atinge Boa Vista e é sentido em Manaus

Um terremoto de 5,9 graus na Guiana atingiu Boa Vista na tarde deste domingo (31). O fenômeno também foi sentido em Manaus, e moradores da região relataram tremores no solo e abalos em construções.

De acordo com informações do Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo, o epicentro do terremoto ocorreu a 112 quilômetros da capital de Roraima, por volta das 16h (horário de Brasília).

Nas redes sociais, moradores de Boa Vista e também de Manaus revelaram momentos de pânico e desespero ao sentir paredes e prédios balançando em decorrência dos tremores.

Embora tenha sido sentido em duas capitais, o terremoto atingiu com mais intensidade áreas pouco habitadas de Roraima e da fronteira com a Guiana.

Os tremores, registrados a 485 quilômetros ao sul de Georgetown (capital da Guiana), também atingiram regiões da Venezuela e da Colômbia.

