Terremoto de 7,1 destrói templos históricos no Japão e ameaça patrimônios centenários

Templos históricos do sul do Japão foram severamente danificados após um terremoto de magnitude 7,1 atingir a região na terça-feira (28). O tremor, que deixou pelo menos 14 mortos, provocou o desabamento de construções religiosas e comprometeu parte do patrimônio cultural de cidades atingidas.

Em Yatsushiro, uma das áreas mais afetadas, o salão principal do Santuário Yatsushiro veio abaixo. A estrutura havia sido construída em 1883 e ficou reduzida a escombros após o forte abalo sísmico.





Outros templos e santuários também sofreram danos. Portões de entrada e campanários, estruturas onde ficam suspensos os grandes sinos utilizados nas cerimônias religiosas, foram destruídos em diferentes locais.

Segundo o especialista Michishu Nakatsu, a vulnerabilidade das construções está relacionada principalmente ao uso de madeira. Ele avalia que algumas estruturas podem ter sofrido danos tão graves que a reconstrução ou restauração será considerada inviável.

As equipes locais iniciaram os trabalhos de limpeza e avaliação dos patrimônios atingidos. Técnicos também passaram a analisar a extensão dos danos para determinar quais estruturas podem ser recuperadas.

O terremoto atingiu o nível máximo, 7, na escala de intensidade sísmica do Japão em algumas áreas. Mais de 100 tremores secundários foram registrados até esta quarta-feira (29), aumentando a preocupação com novos danos às construções históricas.

Além do Santuário Yatsushiro, outros patrimônios religiosos foram afetados, incluindo templos com pesados telhados de telhas que desabaram parcialmente. Uma casa de chá do século XVII também está entre as construções históricas atingidas pelo terremoto.

O Castelo de Kumamoto, um dos principais símbolos históricos e turísticos da região, também voltou a registrar danos. O local já havia sido severamente afetado pelo terremoto que atingiu Kumamoto há dez anos.

A região tem uma forte concentração de construções históricas e religiosas, muitas delas centenárias, o que aumenta a preocupação das autoridades e especialistas com a preservação do patrimônio cultural japonês.

O Japão está localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, região marcada por intensa atividade sísmica e vulcânica. O país registra cerca de 20% dos terremotos de magnitude 6 ou superior no mundo.

As autoridades permanecem em alerta para novos tremores e possíveis deslizamentos de terra enquanto equipes trabalham na avaliação dos danos e na recuperação das áreas afetadas.

Fonte: CNN Brasil