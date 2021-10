O Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo (EMSC, na sigla em inglês) registrou neste sábado (2) um terremoto de magnitude 5.9 na região de fronteira entre o Brasil e o Peru.

O terremoto ocorreu pelas 10h02 do horário de Brasília, e teve lugar a 597 quilômetros de profundidade.

No portal oficial do EMSC, ainda não foram disponibilizadas imagens ou vídeos do acontecimento, tal como ainda não foi registrada informação sobre testemunhas na área afetada.

Até agora, não foram reportadas nenhumas vítimas.